Luca Kilian se serait bien passé de toute cette publicité. À 20 ans, le défenseur central de Paderborn avait certes déjà attiré l'attention des suiveurs de la Bundesliga. Mais voilà dix jours, il s'est soudain retrouvé au centre de toutes les discussions: promu «premier joueur professionnel allemand» diagnostiqué positif au coronavirus.

«C'est le genre de titres dont on se passerait bien. Je ne souhaite ce virus à personne», a-t-il réagi dans les colonnes «Westfalen-Blatt». Depuis peu, le jeune homme va mieux. Il n'est pas encore officiellement guéri mais tous les signaux sont au vert; ce qui lui a permis de jeter un regard lucide sur l'épreuve qu'il traverse.

La peur monte avec la fièvre

«Tout a commencé le 10 mars avec des maux de gorge. Puis j'ai eu mal à la tête et des bouffées de chaleur deux jours plus tard, alors que je m'entraînais encore. À partir du 13, la fièvre est montée et mon état s'est détérioré.» Luca Kilian bascule alors dans une phase angoissante. «J'avais des frissons, je claquais des dents. Chaque jour, c'était pire. À ce moment, j'ai eu vraiment peur.»

Maman infirmière

Heureusement, le défenseur de Paderborn peut compter sur le soutien d'une maman infirmière, au domicile familial de Dortmund. «Ma mère m'a isolé et a pris soin de moi et respectant toutes les mesures d'hygiène. C'était important. Car lorsque l'état s'aggrave, on est plongé dans un climat anxiogène qui nous enfonce encore plus. Chaque jour, j'allais un peu moins bien. J'ai repris le moral quand j'ai senti que mon corps commençait à lutter contre le virus.»

Et Luca Kilian de conclure: «il ne faut vraiment pas prendre cette maladie à la légère. On ne devrait reprendre les matches que lorsqu'elle sera totalement derrière nous.» La DFB doit s'exprimer dans les prochaines heures sur l'extension du report de la Bundesliga.

M.A.