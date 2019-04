Le nom du premier finaliste de la Coupe de Suisse n’est pas forcément celui que l’on attendait. Mardi à la Swissporarena lucernoise, le FC Thoune a su déjouer les pronostics en validant son billet pour le rendez-vous du 19 mai grâce à un but tardif de Roy Gelmi qui doit beaucoup à la sortie dans le vide de David Zibung (80e). Ce jour-là, le club bernois disputera la deuxième finale de son histoire, 64 ans après celle de 1955, perdue 3-1 contre le «grand» FC La Chaux-de-Fonds.

A Lucerne, Grégory Karlen (24 ans) s’est montré particulièrement inspiré. Deux ans après avoir perdu la finale qu’il ne fallait pas sous les couleurs du FC Sion (3-0 contre Bâle à Genève), le Valaisan entend bien cette fois aller au bout de ses rêves et soulever la Coupe. «Je ne vais pas laisser filer cette deuxième chance, explique-t-il. Ce serait aussi un formidablement aboutissement pour tout le club. L’objectif de base du FC Thoune, c’était d’abord d’assurer le maintien et d’aller ensuite le plus loin possible en Coupe... C’est bien parti dans les deux cas!»

Au Stade de Suisse, les visiteurs oberlandais évolueront presque à domicile. «A Berne, confirme Karlen, on sera un peu chez nous. Je pense que les gens de la région vont se mobiliser en masse. Disputer une finale, cela n’arrive pas tous les jours…»

Pour le gardien Guillaume Faivre (32 ans), une nouvelle fois impeccable entre ses poteaux, il s’agira d’une première, l’occasion, reconnaît-il, de «décrocher un premier trophée.» Le parcours du FC Thoune en dit beaucoup sur la volonté du club d’écrire l’histoire. «La Coupe, reprend son portier neuchâtelois, c’est vraiment devenu quelque chose de spécial pour le club. Cela fait plusieurs saisons qu’on en parle entre nous. Cette année, on a tout de suite compris qu’il y avait quelque chose de plus à faire.»

«On a envie d’aller au bout de l’histoire»

Bâle ou Zurich, le finaliste de la Stockhornarena n’avoue aucune préférence. «Zurich est le tenant du trophée, Bâle possède l’expérience des grands rendez-vous, reprend Faivre. Quelque que soit l’adversaire, on sera l’outsider comme on l’était déjà mardi à Lucerne. On a dû souffrir tout le match mais on n’a jamais rien lâché. On a même montré une forme de sérénité dans la gestion des dernières minutes, alors que l’on venait de marquer.»

Le 19 mai, Thoune, qui, avec Miguel Rodrigues, peut encore s’appuyer sur un troisième joueur romand, complétera-t-il la razzia bernoise de ce printemps, avec les titres d’YB en foot et du CP Berne en hockey? «Ce serait formidable de compléter la série, pronostique Guillaume Faivre. Cette finale n’a rien d’anodin pour Thoune, toujours marqué par ce qui s’est passé il y a plus de 60 ans. Dans les couloirs du stade, dans la salle de presse, il existe des affiches de l’époque. On a vraiment envie d’aller au bout de l’histoire…»

Pour Thoune, ce serait la reconnaissance ultime du formidable travail effectué depuis des années par le grand «petit» club oberlandais...

