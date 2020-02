Des résultats décevants qui plombent l’ambiance, un potentiel qui tarde à s’exprimer, des supporters peinant à s’identifier à leur équipe: cette saison, les motifs de satisfaction sont plutôt rares au FC Sion. Dans un ciel désespérément gris, il existe pourtant quelques signes d’embellie. Jean Ruiz (21 ans) se trouve être l’un d’eux. Dans un compartiment défensif soumis à d'incessants changements, le jeune Français a généralement répondu présent chaque fois qu’il a été titularisé.

Comment l’intéressé vit-il au quotidien une pareille série de résultats négatifs, marquée par l’absence de victoire depuis le 30 novembre 2019 (2-1 contre Thoune)? «Cela fait mal, forcément, répond l’ancien défenseur de Sochaux. Mais si l’on n’arrête pas de se le répéter, cela n’ira pas mieux non plus. Il ne faut pas garder de mauvaises ondes en tête. Je suis convaincu que les choses vont changer. Oui, cela va tourner, c’est obligé.» S’agissant du pourquoi du comment, Jean Ruiz est déjà plus circonspect: «Si l’on savait pourquoi on en est là, Sion gagnerait tous ses matches. Quand l’on perd, c’est parce que quelque chose ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus marquer deux buts et en encaisser trois derrière.»

Sous les ordres de Zeidler à Sochaux

Défenseur de métier, l’Alsacien a plus d’une fois déjà sauvé la baraque. Cela ne l’empêche pas de prendre sur lui ce qui arrive. «Je prends chaque but encaissé sur moi, confirme notre interlocuteur. Même si un but encaissé ne découle pas d’une erreur directe de ma part, je m’en sens responsable. Je me dis que j’aurais dû mieux me placer, ou davantage parler à un coéquipier. Je ne me cache pas derrière les autres. Au final, c’est néanmoins une responsabilité d’équipe. Ce n’est pas la faute des attaquants si l’on ne marque pas ou des défenseurs si l’on encaisse un but.»

Au moment où la bataille pour le maintien s’annonce plus indécise que jamais avec le redressement de Thoune et le retour de Xamax, combinés surtout au dangereux surplace valaisan, la peur serait-elle mauvaise conseillère? Dans ces circonstances-là, Sion ne souffrirait-il pas d’abord de ne pas afficher suffisamment de caractère et de détermination? «Sans que cela soit une peur, il existe une crainte inconsciente de mal faire les choses. Je ne pense pas que cela soit le fait d’être endormi. Faute d’avoir su gérer quelques moments charnière (ndlr: les débuts de partie notamment), on redoute qu’ils puissent se répéter par manque de confiance.»

A Tourbillon, les multiples changements opérés, principalement en défense, n’ont évidemment pas favorisé la cohésion. Il en résulte un manque de stabilité et de confiance flagrant, qui se répercute au niveau de la prise de risques. «Sans doute souffre-t-on d’un manque d’automatismes. En début de saison, Sion pouvait s’appuyer sur une ossature plus ou moins définie. Et les victoires s’enchaînaient normalement…»

«Parfois, on doit avoir l’humilité de se taire»

Samedi soir, la réception du leader saint-gallois offrira-t-il aux Valaisans le déclic tant attendu? «Ce match doit servir de nouveau départ, estime celui qui avait été sacré champion d’Europe des moins de 17 ans avec les Bleus en 2015. Le point que l’on a pris au Tessin (0-0 contre Lugano), on doit le bonifier par une victoire. C’est le leader, on est obligé de montrer quelque chose.» En face, il y aura Peter Zeidler, que personne n’a oublié en Valais. Et que Ruiz connaît bien pour avoir évolué sous ses ordres à Sochaux lors de l’exercice 2017-2018. «Quand je vois jouer Saint-Gall, je vois Peter Zeidler, ce jeu très vertical, basé sur la récupération du ballon. C’est un coach qui sait mettre en valeur les éléments qui lui sont confiés. D’un joueur banal, qui n’est pas désiré dans d’autres clubs, il va réussir à en faire un excellent joueur (…) Aujourd’hui, je retrouve dans notre nouveau coach (ndlr: Ricardo Dionisio) beaucoup de la philosophie de Peter Zeidler.»

Au moment de retrouver Tourbillon et un public trop souvent trompé sur la marchandise, le No 68 du FC Sion n’a pas de message particulier à délivré à l’intention des supporters. «On sait que leur présence est importante. Mais à quoi bon le leur répéter si l’on n’est pas capable nous-mêmes de leur offrir quelque chose en retour. Parfois, on doit avoir l’humilité de se taire pour mieux enfiler le bleu de travail.»

Souvenirs européens accrochés au mur

Dans la salle de presse du centre d’entraînement, Jean Ruiz a découvert ce jeudi les écharpes européennes du FC Sion, souvenirs de la dernière campagne du club valaisan lors de la saison 2015-2016 et de la venue du Liverpool de Jürgen Klopp dans le Vieux-Pays (il y avait aussi eu Rubin Kazan, Bordeaux et Braga). «Quand on voit où en est Liverpool aujourd’hui, observe Ruiz, ça fait rêver. Mais Sion n’est pas à sa place en étant 8e de Super League, on ne possède pas un effectif inférieur aux autres. Quand ça va enfin tourner et que les succès s'enchaîneront alors, on verra sûrement le vrai visage du FC Sion…»

Pour l’avenir de son technicien sur le banc de Tourbillon, il serait bon que ce nouveau visage apparaisse dès samedi.

Nicolas Jacquier, Riddes