On avait quitté Jean-Claude «Boubou» Richard en 2014, après une ultime pige au FC Bramois. A 72 ans, voici l’éternel dépanneur du FC Sion - il y avait assuré plusieurs intérims, plus ou moins longs, le dernier en supervisant l’entraînement en 2008 après le limogeage de Stielike - qui a repris du service sur le banc du FC Conthey, en 2e ligue interrégionale, comme l'annonce «Le Nouvelliste».

Prévu comme entraîneur au départ, le Français œuvrera officiellement comme directeur sportif et assistant de Riccardo Mattei, promu nouveau coach, pour une raison uniquement administrative. «Mes diplômes d’entraîneur ne sont plus valables. Je devais refaire trois jours à Macolin pour me remettre à niveau. Là, j’ai dit stop… Y faut quand même pas pousser. Je viens juste donner un coup de main. Même si je ne peux plus taper dans un ballon. C’est plus convivial qu’autre chose…»

Une prothèse et des vis dans le dos

Si la passion du foot ne l’a pas quitté, l’intéressé souffre physiquement des séquelles de plusieurs opérations. «J’ai dû foutre une prothèse au genou droit et j’ai des vis qui me tiennent le dos. Sans parler que je me suis déchiré le Talon d’Achille l’an dernier», détaille Boubou, énumérant ses bobos.

A Conthey, son objectif sera de rallumer la flamme. «Les mecs ne faisaient que de la théorie et de la tactique avec l’ancien entraîneur, qu’ils ne supportaient plus. A l’entraînement, ils jouaient à onze contre personne pendant presque une heure. Ça va avec des pros, et encore… A ce niveau, le plaisir doit l’emporter. Je ne vais pas me prendre la tête. J’ai déjà assez souffert avec Tintin.»

Tintin, c’est bien sûr Christian Constantin qu’il a très longtemps côtoyé dans les différents rôles que le technicien a tenu à Tourbillon, principalement celui de pompier de service. Lors de la saison 1994-1995, il avait remplacé Umberto Barberis pour une période de 22 matches. «C’est moi qui entraînais quand on avait sorti Marseille! » On avait revu le fidèle Boubou sur le banc du FC Sion en 1996 (après Decastel), 1997 (après Bigon) et encore en 2002 pour une courte période de cinq matches.

«Au FC Sion, l’esprit de club n’existe plus»

Depuis vingt ans, l’entraîneur pas si retraité que ça vit comme résident permanent au camping Sedunum à Sion. «C’est mon coin de paradis. Joël Berthouzoz, mon nouveau président, habite aussi dans le même camping. Cela faisait du reste un moment qu’il me demandait de venir le dépanner.» Durant les mois d'été, le coach intérimaire file en Vendée, à plus de 1000km, où l'attend un autre mobilhome.

Quel regard l’ancien coach de Tourbillon porte-t-il sur le FC Sion d’aujourd’hui ? «Je vois bien que c’est compliqué. Même les joueurs ne se comprennent pas entre eux. A Sion, l’esprit de club tel que j’ai pu le connaître n’existe plus. Franchement, je ne voudrais pas entraîner cette équipe. C’est trop devenu n’importe quoi. »

Alors qu’il reste six matches jusqu’à la pause, le FC Conthey de Boubou Richard se déplacera samedi à Morges pour y affronter Forward. Avec seulement 9 points en 7 matches, le pensionnaire du stade des Fougères pointe aujourd’hui à un décevant 10e rang, loin de correspondre aux ambitions du club (nxp)