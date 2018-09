Déjà cinq défaites de rang pour NE Xamax, peut-être bientôt six si le néo-promu ne parvenait pas à sortir de la spirale négative ce soir contre Lugano. A quelques heures d’un nouveau rendez-vous décisif, Christian Binggeli répond aux questions du «Matin.ch».

- On dort bien la nuit précédant un match aussi important?

Non, très mal. Et cela ne date pas de hier... Tout tourne en boucle dans la tête. J’espère que mes joueurs dorment beaucoup mieux que moi.

- Ça fait quoi d’être le président de la lanterne rouge (et noir)?

Ça vous met face à la réalité. J’étais celui qui gagnait tout, ou presque, depuis plusieurs saisons de suite. Et d’un coup, je suis celui qui perd cinq matches d’affilée. Malgré les échecs, tout n’est pas à jeter. Pour nous, le plus gros accident, c’est Thoune (ndlr: défaite 5-1 à domicile le 12 août dernier). Ce jour-là, on a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire sur un terrain.

- Franchement, vous vous êtes sacrément planté quand même avec votre mercato d’été, non?

On a fait en fonction de nos moyens. On a commis des erreurs que les clubs riches peuvent se permettre, mais pas nous. La scoumoune s’en est aussi mêlée. Je n’allais quand même pas engager quatre défenseurs centraux en m’imaginant que trois éléments se blesseraient à ce même poste.

- Vous persistez à ne toujours pas vouloir d’un directeur sportif?

Mon handicap, ce n’est pas l’absence d’un directeur sportif, c’est de ne pas avoir une véritable équipe de scouting pour aller dénicher les bonnes affaires dans les étages inférieurs. Il nous manque plusieurs paires d’yeux. A ce niveau-là, c’est vrai que l'on est en retard et que l'on doit faire mieux à l'avenir... On a peut-être tout ce qu'il faut déjà en Suisse.

- Thoune qui pointe à la deuxième place du classement, ça vous fait mal?

Non mais ça veut dire que le football suisse est complètement fou. Si le FC Bâle ne parvient pas à régater avec ses 60 millions de francs, que pouvons-nous espérer avec notre petit budget? Mais ça donne sûrement aussi à réfléchir. Thoune est dans une certaine forme de justesse.

- Sportivement, vous y croyez encore?

Bien sûr. Ce serait stupide de ne plus y croire. Quel mauvais signal je donnerais là en tant que président. J’y croirai jusqu’au bout. Si l’on devait vraiment descendre, ce que je ne souhaite évidemment pas, j’aurais énormément appris.

- Combien de défaites vous faudra-t-il encore avant de provoquer un choc psychologique ?

Je crois qu’un choc peut se produire dès ce soir et sans changement. Il suffit de peu de choses… Pour un club comme le nôtre, c’est déjà un exploit d’appartenir à l’élite. J’attends des Neuchâtelois et de tous les supporters qu’ils viennent nous soutenir. C’est tellement facile de se défouler sur les réseaux sociaux, de dire que l’entraîneur ne vaut rien, que notre campagne de transfert est nulle, etc.

- Au printemps, vous vous étiez engagé à ne pas virer Michel Decastel, quoi qu’il arrive. Mais envisagez-vous aujourd’hui sa possible démission si la série négative se poursuivait?

C’est vrai, je vous le confirme, je ne le virerai jamais. On a récemment vu ailleurs en Suisse Romande que virer un coach n’était du reste pas toujours synonyme de victoire. Que M. Decastel décide de jeter de son côté l’éponge parce qu’il ne trouverait pas de solutions, je ne le pense pas. Et je ne l’espère pas. Il a toujours mon entière confiance.

- Que répondez-vous à ceux, nombreux, qui estiment que NE Xamax n’a pas sa place en Super League?

Qu'ils se trompent. Si on nous enterre maintenant avant même la fin du premier tour… D'ailleurs, si l'on m'avait dit que Xamax serait à cinq points de Bâle après sept matches, j'aurais signé tout de suite! Or, regardez où nous en sommes par rapport à Bâle…