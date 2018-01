Jean-Pierre Nsamé était de (très) bonne humeur lundi soir à Lucerne lors de la «SFL Award Night». Lauréat du prix du «plus beau but» de 2017 pour sa talonnade réussie face à Bâle, l'avant-centre d'YB a commencé par chambrer gentiment Dimitri Oberlin.

Le jeune attaquant du FCB a en effet été invité à dire si, une fois pour toutes, il fallait prononcer son nom de famille «Oberlain» ou «Oberline». Avec un immense sourire, le Vaudois a répondu «Oberlain en français et Oberline en allemand», ce qui a fait rire toute l'assistance. Jean-Pierre Nsamé l'a immédiatement repris: «C'est les Camerounais, ça! On ne sait jamais se décider!». Oberlin, d'origine camerounaise comme Nsamé, lui a alors répondu avec sa petite voix: «Mais je suis Suisse, moi...».

Bref, des moments sympas, loin du protocole et de l'image parfois austère que peuvent dégager les footballeurs après les matches.

Une deuxième preuve de détente a été apportée un peu plus tard. Interrogé par Teleclub en tant que vainqueur du trophée de meilleur joueur de Challenge League, Raphaël Nuzzolo a été invité à répondre à la question suivante: «Qu'est-ce qui a changé entre 2016 et 2017 pour que vous gagniez ce trophée?» Nsamé, qui écoutait sagement à côté, est alors entré de manière impromptue dans le champ de la caméra en disant: «La différence, c'est que je ne suis plus là, c'est tout!». Nsamé avait en effet gagné le prix l'année précédente et n'a pas manqué de le rappeler à Nuzzolo, qui a bien pris cette intrusion inattendue. «C'est vrai! JP n'est plus là, c'est ça la différence», a souri le buteur de Xamax, qui sait bien que sa récompense était mille fois méritée. L'auto-dérision, la marque des grands. (nxp)