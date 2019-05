Né le 31 mars 1978, le gaucher Jérôme Rothen, élégant milieu de terrain offensif s'est révélé au grand public sous le maillot de l'AS Monaco, pour qui il a joué deux saisons (2002-2004, finale de Ligue des champions perdue contre Porto en 2004). Il a ensuite porté le maillot du Pris-St-Germain pendant six ans (2004-2010). International à 13 reprises (1 but), il met un terme à sa carrière en 2013 au SM Caen, son premier club pro. Il est consultant pour RMC Sport depuis 2016.

Ancien joueur de l'AS Monaco, du PSG et de l'équipe de France (entre autres), Jérôme Rothen a été, mercredi soir au Camp Nou, l'un des témoins privilégiés du récital offert par Lionel Messi contre Liverpool (victoire du Barça 3-0). Officiant comme consultant aux côtés de Jean Resseguié, l'inénarrable commentateur de RMC Sport, Rothen s'est enthousiasmé devant l'incroyable performance de Lionel Messi. Il a surtout livré une analyse très détaillée de l'influence que Messi a sur son équipe. «LeMatin.ch» l'a joint ce jeudi en début après-midi à Londres, où il venait d'atterrir pour commenter la demi-finale Arsenal - Valence dans la soirée.

Jérôme Rothen, durant votre direct mercredi, vous n'avez pas tari d'éloges sur la performance de Messi. On imagine que vous n'avez pas changé d'avis, même à tête reposée...

Non, effectivement. Il y a ce coup franc magique, évidemment, dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais il y a tout le reste, et notamment l'emprise qu'il a sur ses coéquipiers. Il rythme leur jeu, il leur donne des ailes à lui tout seul, c'est manifeste. Et la manière dont il a sorti Barcelone de sa mauvaise passe en deuxième mi-temps est révélatrice.

Dites-nous en plus à ce sujet...

Durant les vingt à vingt-cinq premières minutes de la deuxième mi-temps, Liverpool a pressé et Barcelone avait de la peine à sortir de sa zone de défense. En fait, le Barça était quasiment à la rue. Et quand les défenseurs récupéraient le ballon, ils étaient tellement reculés qu'ils ne parvenaient pas à trouver Messi pour remonter le ballon. Messi était trop loin d'eux, ce qui est normal: il ne peut pas passer autant de temps à vingt mètres de ses propres buts et se charger de continuellement sortir le ballon. Mais il y a subitement eu cette étincelle qui a conduit au 2-0, où, en un coup d’œil, Messi a vu comment débloquer la situation. Il est allé conclure, certes avec de la chance et l'aide de la barre, mais il avait fait la décision. À partir de ce moment-là, le Barça a été transformé, dans tous les compartiments de jeu: le pressing, le repositionnement, la circulation du ballon, tout avait changé. En un geste, Messi avait tourné le match.

Est-ce pour cela qu'on peut affirmer qu'il est le meilleur joueur du monde, devant Cristiano Ronaldo?

Oui, Messi est clairement le meilleur du monde. Il est tout simplement hors norme. Ronaldo est un monstre de travail et il a une classe individuelle folle. Messi, lui, a plus de talent. Et surtout, il met sa classe individuelle au service de son équipe. Messi comme Ronaldo peuvent décider de l'issue d'un match à eux tout seuls, mais il n'y a que Messi qui réussisse à bonifier ses coéquipiers comme il le fait. Il arrive toujours à rendre le Barça plus fort.

Et la cerise sur le gâteau, c'est ce coup franc de 27 mètres en pleine lucarne pour le 3-0...

Complètement fou! Je sais de quoi je parle, moi qui suis gaucher et qui ai tiré beaucoup de coups francs! (Il rit) Mais réussir à mettre le ballon là où il l'a mis, avec une telle puissance, une telle précision, qui plus est à ce moment du match, c'est juste incroyable. Au niveau de la concentration, de la respiration, du calme et et l'exécution, c'était un pur chef d’œuvre.

Peut-on affirmer que Messi et Barcelone sont déjà en finale?

Je vois Liverpool marquer et éventuellement faire douter Barcelone, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il parviendra à se qualifier. Avec ce Messi hors norme, Barcelone est une équipe hors norme. Alors, bien sûr, il est arrivé à Messi de rater des matches. Mais pas un match de cette importance, pas une demi-finale de Ligue des champions. Quand Messi et son équipe sont à ce point de concentration et de perfection dans l'exécution des gestes, je ne vois pas ce qui peut leur arriver.

