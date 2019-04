Les Citizens, déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue, disputeront en mai leur onzième finale de FA Cup (5 titres) face au vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose dimanche Watford à Wolverhampton. Ils ont écarté Brighton samedi à Wembley grâce à un but de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, tombé dès la 4e minute de jeu.

#EmiratesFACup - HALFTIME:



Man City 1-0 Brighton



? Gabriel Jesus

???? Kevin de Bruyne



City ahead, but Brighton still in the game.



LIVE coverage continues on SS3 ???? pic.twitter.com/Zo0YVtxbIe