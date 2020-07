C’est le lot de tous les gardiens remplaçants: être prêt à enfiler le costume de No 1 dans la cage. Rien à voir avec les autres postes, où chacun a sa chance plus facilement, plus souvent. Chez les portiers, il y a presque toujours un titulaire et son second. Au Servette FC, le titulaire c’est Jérémy Frick, le remplaçant, c’est Joël Kiassumbua.

Ce samedi soir, c’est pourtant le No 2 qui débutera la partie à Zurich. Frick, pour avoir stoppé la balle des mains contre YB, mardi soir, hors de sa surface en ayant mal lu la trajectoire, est suspendu. Alors c’est Kiassumbua qui sera le dernier rempart, comme il l’a d’ailleurs été pour les ultimes minutes au Stade de Genève.

«Je connais les règles du jeu, c’est un poste à responsabilité et il faut être prêt immédiatement, explique-t-il. Je n’ai pas d’appréhension, je n’ai rien à prouver. C’est sûr que j’aimerais jouer plus souvent, c’est normal, il y a une part de frustration. Mais je suis No 2 et c’est mon rôle, que j’honore. Et puis ce n’est pas comme si Jérémy n’était pas performant: il a les meilleures statistiques de la ligue, donc c’est plus facile à accepter.»

«Je me rappelle mes meilleurs arrêts»

Avant ce match à Zurich, Kiassumbua se sera préparé comme d’habitude. «Nous avons un analyste qui nous prépare des vidéos de l’adversaire, lance-t-il. Accent mis sur les tireurs de coup francs, les penalties, les balles arrêtées en général. Tout ce qui peut être utile à un gardien, tout en sachant que cela peut changer en match: un adversaire qui a tiré ses trois derniers penalties à droite peut l’envoyer à gauche. Il y a une part d’instinct. Pour me mettre en condition, je me rappelle mes meilleurs arrêts et je fais une prière. Force et foi!»

Lui qui est le gardien No 1 de la République démocratique du Congo se souviendra sans doute de son arrêt à la dernière minute face à Aubameyang, contre le Gabon, qui avait permis de préserver le 0-0 dans ce match qualificatif pour la CAN, l’année dernière. Servette pourra compter sur lui.

Daniel Visentini