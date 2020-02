Ce samedi soir, le rendez-vous du Letzigrund entre Zurich et Xamax proposera aussi un duel par bancs interposés entre les deux Magnin du championnat. De Ludovic (40 ans) et de Joël (48 ans), lequel est le plus à envier ou à… plaindre? «Je préfère être aujourd’hui à Xamax qu’au FC Zurich, répond du tac au tac le Neuchâtelois. Là-bas, il y a un plus gros budget, et de plus grosses attentes aussi.»

Les deux hommes, qui ont joué ensemble sous les couleurs du FC Lugano (entre juillet 2000 et décembre 2001), se connaissent bien et s’apprécient. «Il y a un Magnin aussi actif que tempêtueux et un Magnin plus posé, ce sera la tempête contre le calme. A l’époque, au Tessin, on allait à la pêche aux truites ensemble. Aujourd’hui, c’est la pêche aux points!» Et c’est surtout du chacun pour soi. En tant que joueur, l’ancien milieu de terrain offensif n’a jamais battu le latéral vaudois lorsque celui-ci évoluait à Yverdon, sous les ordres de Lucien Favre.

Zurich, c'est un goal-average de... -17

S’il précède les Neuchâtelois de 13 points au classement, le club zurichois présente étonnamment une différence de but négative de… - 17, conséquence de plusieurs couacs en série, notamment à domicile où le «Z» reste sur trois revers consécutifs (Servette, Lucerne et Bâle). Ce qui, forcément, n’a pas échappé à Joël Magnin. «Zurich possède certes une force offensive impressionnante mais défensivement, il y aura des opportunités à saisir. Il faudra savoir en profiter.»

A la Maladière, la semaine de travail s’est déroulée dans un climat plus léger suite à la victoire dans le derby romand contre Sion (1-2). «On a retrouvé un goût de la victoire que l’on avait presque oublié. On se déplace à Zurich pour confirmer. Le résultat du Letzigrund nous dira si la victoire à Sion a servi à quelque chose. On ne doit pas perdre de vue cet aspect de lutter pour notre survie. Les joueurs ont pu reprendre confiance mais tout n’est pas redevenu tout rose pour autant.»

Dans quelques heures, le coach de Xamax devra opérer des choix forts, désigner le remplaçant du blessé Musa Araz, voir s’il intègre à nouveau Kamber (retour de suspension) et Oss dans son onze de départ. «L’objectif n’est pas de déstabiliser l’équipe mais de garder tout le monde dans le même bateau. On a besoin de chaque joueur.»

Avec une lutte pour le maintien qui s’annonce encore plus crispante compte tenu du spectaculaire redressement du FC Thoune. «Je trouve cette lutte passionnante, il faut la prendre comme un défi perpétuel. Si vous vous endormez un peu, vous êtes vite rattrapés par la réalité…»

Nicolas Jacquier