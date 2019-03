«Je suis un clubiste, il n’y a qu’à voir mon parcours pour s’en rendre compte.» Joël Magnin a raison: après sept ans à GC, il a passé trois ans à Lugano, puis… dix-sept à Young Boys, où il a tout connu avec le club bernois, y terminant sa carrière de joueur et y débutant celle d'entraîneur dans la formation d'élite (M18 et M21). «J’y ai vécu les débuts, tout n’a pas toujours été simple jusqu’au titre de champion de l’été dernier», souligne-t-il, très reconnaissant à YB de lui avoir permis de se former au métier d’entraîneur. Il quittera en juin les M21 (1re ligue) pour rejoindre son vrai club de cœur, Neuchâtel Xamax FCS.

«C’est un rêve d’enfant qui se réalise, a avoué l'ancien juniors du FC Boudry mardi, lors de sa présentation à la presse. J’ai toujours voulu jouer à Xamax, ça ne s’est pas réalisé. J’étais supporter dans l’ancienne Maladière, mais je n’ai jamais eu la chance d’y jouer.» Outre la fierté d’enfin porter les couleurs rouges et noires, le technicien de 47 ans se réjouit de devenir «le fer de lance de ce projet, qui consiste à intégrer des jeunes joueurs à un effectif professionnel. J’avais la possibilité de rester à Young Boys dans ma zone de confort, mais je ressentais une motivation forte de me lancer dans ce projet avec des personnes très compétentes. J’espère être au début d’une longue aventure ici à Neuchâtel.»

Trajets quotidien

Il y a six ans, un contact avait déjà été établi entre Christian Binggeli et lui, mais il n’avait débouché sur rien de concret. «Mais on s’est toujours croisés», précise le président, très enthousiaste à l’idée de confier sa première équipe à un enfant du pays. «Il y avait d’autres candidats avec un profil de formateur, celui que l’on cherchait, mais notre choix s’est porté sur M. Magnin et j’en suis très satisfait.»

Dix-sept années passées au sein de la formation à YB, voilà qui apporte une grande expérience. «Et je vais la prendre avec moi à Xamax. Je garde le noir, mais j’échange désormais le jaune pour le rouge», a-t-il précisé. Le Neuchâtelois va rester basé à Berne pour des raisons familiales et fera les trajets au quotidien. «Ce n’est qu’à 40 minutes, ce n’est pas un souci. Et j’ai quelques lits à disposition dans la région», a-t-il encore ajouté, toujours avec le sourire. Celui d’un homme heureux de revenir à la maison et d'entraîner pour la première fois une équipe professionnelle: «Je ne ressens aucune pression, au contraire. L'énergie est positive. Entraîner des professionnels, c'est un peu différent, il va falloir gérer l'humain différemment, mais je ne fais aucun souci.»

En Super League ou en Challenge League, le projet sera le même: rajeunir l'équipe en concertation étroite avec le directeur sportif Frédéric Page, tout en gardant une ossature de joueurs confirmés. Et pour ce qui est du jeu? «Ma philosophie sera de jouer un football attractif, tourné vers l'avant, offensif», promet le Neuchâtelois.

(nxp)