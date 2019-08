Depuis qu'il a été éjecté du banc de Manchester United, en décembre 2018, José Mourinho n'est de loin pas resté inactif. Consultant à la télévision, omniprésent dans les stades, en visite un peu partout, le technicien portugais semblait traverser avec un bonheur manifeste cette période loin de la compétition et de son adrénaline. En tout cas le pensait-on...

Toujours soucieux d'occuper la scène médiatique, le «Mou» a pourtant lancé un signal fort, voire un puissant appel du pied, dans une interview accordée à l'émission El Chiringuito, sur la chaîne espagnole Mega TV. «J'ai toujours pris beaucoup de plaisir dans mon métier d'entraîneur et maintenant que tout cela s'est interrompu, oui, je réalise que le football me manque», a-t-il lancé en faisant mine d'écraser une larme de la main.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

L'amour du jeu à en pleurer? Il ne faut peut-être pas surinterpréter cette vidéo, car l'ex-manager de Chelsea et de l'Inter cumule ses dons de stratège avec d'impressionnantes qualités d'acteur. Mais une chose est certaine et le message est bien passé à l'attention de tous les clubs qui se sentiraient dignes d'attirer une telle pointure sur leur banc: oui, José Mourinho est toujours libre et si une offre intéressante devait arriver sur son bureau d'ici à la fin de l'été, il ne cracherait pas forcément dessus...