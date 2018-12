Deux jours après la défaite contre Liverpool (3-1) marquée par le doublé de Xherdan Shaqiri, Manchester United a annoncé mardi matin le départ de José Mourinho, qui était sous contrat jusqu'en juin 2020.

Selon le communiqué publié, le Portugais quitte le club avec effet immédiat. En attendant de trouver un manager de renom (Laurent Blanc, Zinédine Zidane, Mauricio Pochettino, voire l'icône d'Old Trafford Ryan Giggs?) c'est un ancien de la maison, Michael Carrick, joueur des Red Devils de 2006 à 2018, qui pourrait reprendre le flambeau jusqu'à la fin de la saison, d'après le Mirror.

«The Times» ajoute que Mourinho s'est fait prononcer son licenciement suite à une réunion avec le vice-président du club Ed Woodward, ce mardi matin, au centre d'entraînement de Carrington.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC