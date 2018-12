Voilà une nouvelle qui, si elle devait être confirmée, aurait l'effet d'une bombe: selon le quotidien allemand «Sport Bild», Aleksander Ceferin (président de l'UEFA) et Andrea Agnelli (patron de l'Association européenne des clubs et de la Juventus) seraient en train de réfléchir en coulisses à une réforme de la Ligue des champions.

La principale nouveauté? Faire disputer les matches de Ligue des champions le week-end, plutôt que le mardi et le mercredi en soirée. Cela permettrait d'atteindre des audiences télévisées encore plus importantes (il y aurait plus de monde devant les écrans le samedi et le dimanche, qu'en semaine à 21h). Et puis cela permettrait d'éviter que les matches ne commencent à 4h du matin en Chine, dont on connaît l'importance du marché.

Cette éventualité ne serait pas sans conséquence pour les championnats européens, dont les équipes seraient obligées de jouer en semaine plus souvent qu'à l'accoutumée, histoire de laisser la place à la Ligue des champions le samedi et dimanche. Voilà qui risque de faire grincer des dents dans les bureaux des Ligues.

Andrea Agnelli aurait même une autre innovation en tête: les 32 équipes qualifiées pour la phase de poules seraient réparties en quatre groupes de huit équipes, plutôt que huit groupes de quatre, comme c'est le cas actuellement. L'avantage pour les grands clubs serait évident: ils participeraient à quatorze matches de première phase, et non plus six, ce qui déboucherait sur de plus grosses recettes d'entrée, donc sur des primes encore augmentées.

(nxp)