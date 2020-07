Il y a pire que l'Olympique Lyonnais comme adversaire pour une reprise en amical. Surtout pour un club valaisan de 2e ligue. Mais mettons directement fin au suspens: l'US Port-Valais, pensionnaire valaisan de 2e ligue, n'a pas créé l'exploit à Evian mercredi soir. Entre l'OL, qui doit disputer un huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus et l'équipe amateur chablaisienne, il y a un monde d'écart. Et le score final a été sans appel: 12-0.

On a tenu 1 minute ????



Expérience de dingue quand même. Immense respect aux joueurs lyonnais pour leur attitude sur le terrain, classe et pro.



L'@OL a gagné toute une équipe de supporters ce soir en tout cas. Bonne chance à eux pour la fin de leur saison ???? #AllezOL ?? — joamorim_machado (@JoamorimMachado) July 1, 2020

«L'objectif était d'encaisser moins de dix buts et d'en mettre au moins un, confie Oscar Martins, coach de l'équipe. Mais il n'y a pas de honte et ça aurait été plus compliqué de passer la frontière en devant déclarer 30 buts dans la valise.» L'entraîneure valaisan se souviendra d'un pénalty arrêté par son gardien et d'un pénalty non-accordé pour les amateurs. «Disons qu'on a pas beaucoup vu la cage adverse et cela nous aurait donné une chance de mettre ce fameux but», souligne Oscar Martins.

Traité de »mécanicien obèse» sur Twitter

À Evian, c'est surtout une action qui a fait le buzz. On joue la 40e minute, le score est de 7-0, lorsque Kevin Almonte tente et réussit un petit pont à mi-terrain sur le Brésilien Thiago Mendes. «Tout a été très vite, je n'ai pas vraiment décidé de faire ce geste mais j'ai tenté en voyant le trou, rigole le latéral droit de l'USPV. C'est une petite humiliation pour un tel joueur, il a d'ailleurs essayé de me tacler droit derrière et m'a touché le tibia.»

Arrivé de Collombey cet été, Kevin Almonte n'a pas manqué sa première avec l'US Port-Valais. C'est vrai que mettre un petit pont à une star de l'OL facilite l'intégration et ses nouveaux coéquipiers ont apprécié. «Des fans lyonnais m'ont traité de mécanicien obèse sur Twitter», raconte, hilare l'étudiant de 19 ans, qui préfère tout prendre au second degré.

Une crampe sur un sprint

L'amateur chablaisien n'est pas encore tout à faire redescendu de son nuage. Des joueurs de l'OL, c'est Memphis Depay, auteur d'un quadruplé et de trois passes décivises, qui a le plus impressionné le jeune joueur. «J'étais souvent au marquage sur lui et j'ai bien souffert, confie-t-il. Sur une accélération, il m'a mis dans le vent et j'ai ai eu une crampe sur le sprint.»

???????? Quelques premières photos de notre opposition amicale du soir face à l'OL. Malgré la large et logique défaite de notre équipe, ce match restera dans l'histoire de notre club et dans la tête de nos joueurs pendant longtemps. [1] pic.twitter.com/NVQXc7o40d — US Port-Valais (@USPort_Valais) July 1, 2020

Le coach et son joueur sont unanimes. Leur prestigieux adversaire a été très respectueux. Et le staff lyonnais a même offert les maillots de ses joueurs ainsi que des ballons au coach d'US Port-Valais à la fin match. Reste à gérer ce cadeau empoisonné, puisque Oscar Martins a reçu 16 maillots mais a aligné 25 joueurs. «Ce sera difficile de contenter tout le monde, souligne le coach. Je vais probablement devoir faire un tirage au sort.»

Découvrez le résumé de notre victoire (12-0) lors du premier match de préparation face à Port-Valais ! #OLPortValais



Pour revoir la rencontre ???? https://t.co/3Sy15u1RvF pic.twitter.com/7uotoCJdTe — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2020

Sylvain Bolt