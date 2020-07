Phillippe Guggisberg, quelle est la procédure, avec ce cas de coronavirus au FC Zurich (Mirlind Kryeziu)?

Les joueurs et les membres du staff du FCZ ont été testés. Nous sommes dans l'attente des résultats et espérons qu'ils seront connus aujourd'hui (ndlr: vendredi). Selon les résultats, les autorités cantonales décideront des mesures à prendre pour l'équipe. Si elle doit se mettre en isolement ou non.

Que fait la Ligue?

Nous préparons des scénarios potentiels et nous nous adapterons à la décision du médecin cantonal zurichois.

Que se passe-t-il si Zurich ne peut plus jouer?

Dans l'élaboration du concept de protection de la Swiss Football League, un tel cas de figure a été discuté, mais rien n'a été arrêté. Il faudrait que le comité se réunisse en urgence.

Craignez-vous pour la fin de la saison de Super League?

Nous savions qu'il y avait un risque. Mais il est trop tôt pour nous prononcer. Attendons déjà les résultats des tests qui ont été effectués.

A-t-il été demandé aux adversaires récents du FCZ de subir des tests?

Nous avons été en contact avec NE Xamax, qui a affronté Zurich mardi. C'est à eux de décider s'ils veulent effectuer les tests.

Jérôme Reynard