Le Paris Saint-Germain accueille Strasbourg ce dimanche soir au Parc des Princes (21h). Comme le dauphin lillois a concédé le nul (1-1) à Reims plus tôt dans la journée, les joueurs de Thomas Tuchel auront l’occasion, en cas de victoire, de valider le huitième titre de champion de France de l’histoire du club dès cette 30e ronde (record de 2016 égalé). Mais outre la routine, les stars du PSG auront un autre objectif à poursuivre: éviter les coups et blessures.

On dit ça parce qu’il existe des antécédents fâcheux entre Parisiens et Strasbourgeois. Non contents d’avoir été les premiers à faire chuter l’ogre la saison passée (victoire 2-1 le 2 décembre 2017), les Alsaciens s’étaient trouvés au cœur de la polémique, le 23 janvier dernier, à l’occasion d’un match de Coupe de France qui avait vu la qualification des Parisiens… et la blessure de Neymar. Accusés d’avoir joué trop dur, les Strasbourgeois avaient contre-attaqué en conférence de presse.

«Il veut s’amuser, on répond avec nos armes, avait lancé le milieu de terrain Anthony Gonçalves. On a un maillot à défendre, un public aussi, on n’est pas là pour rigoler. Neymar peut s’amuser, pas de souci, c’est son style. Mais qu’il ne vienne pas chouiner après s’il prend des coups.» Dans l’émotion liée à la blessure (hors contact) de la vedette brésilienne, ces propos avaient mal passé. D’autant que l’entraîneur Thierry Laurey en avait rajouté une couche: «Chacun joue avec ses moyens. Jouez contre Neymar et vous verrez si vous l’arrêtez. On n’a pas décidé de lui mettre des coups. Simplement, il y a des moments où tu es obligé de muscler ton jeu – ce n’est pas de la danse classique, quand même… »

Et le débat de faire rage entre les «pleureuses» parisiennes et les «bouchers» alsaciens. De l’eau a certes coulé sous les ponts depuis. Reste que les retrouvailles ne s’annoncent pas tout à fait neutres, ce soir au Parc des Princes. Et les joueurs de la capitale sont avertis: leurs valeureux adversaires ne leur feront aucun cadeau, titre de champion en jeu ou pas. (Le Matin)