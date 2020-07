Alors qu'ils s'apprêtaient à prendre leur repas ensemble avant de monter dans le bus en direction de Zurich, les joueurs du FC Sion ont finalement rejoint leur domicile. C'est au terme de l'entraînement, sur le coup de 19 heures, qu'ils ont appris que leur match prévu ce samedi au Letzigrund était renvoyé. Et qu'il y avait un autre cas confirmé, à Grasshopper.

Président du FC Sion, Christian Constantin se pose aujourd'hui cette question: comment finir ce championnat, sachant qu'il faudra recaser toutes ces parties renvoyées d'ici dix jours une fois la quarantaine terminée? «Et puis, durant ce laps de temps, les Zurichois ne vont pas pouvoir s'entraîner...»

CC ne veut pas bomber le torse et «faire le malin», «parce que l'heure est trop grave», mais il répète ce qu'il a toujours dit avant que ne reparte ce championnat post-Covid. «Je suis le seul dans le pays qui disait d'arrêter et de repartir à douze pour ne péjorer personne. Et voilà, on en est là aujourd'hui...»

Peut-être bien que cette fois on va l'écouter!

Toujours est-il que la Super League mais aussi la Challenge League sont en danger après la révélation de ces deux cas de coronavirus. Dernière équipe de Super League à s’être mesurée à Zurich en championnat (1-1 le mardi 7 juillet à La Maladière), Neuchâtel Xamax n’est évidemment pas demeuré insensible à l’annonce du club du Letzigrund, qui déplore un joueur testé positif au Covid-19 (le défenseur Mirlind Kryeziu).

Une fois alertée, la direction de l’équipe neuchâteloise a sommé ses joueurs de se faire tester. «Nous sommes dans l’attente des résultats, lançait, placide dans l'après-midi, Jean-François Collet. Mais comme ce footballeur (Mirlind Kryeziu, ndlr) n’a été aligné que pendant une minute, note le président, on se dit que la probabilité de chances qu’il ait pu contaminer l’un de nos joueurs est minime.»

Contrairement au protocole mis en place dans les principaux championnats européens, les joueurs de Super League ne sont pas testés sur une base régulière. «On doit le faire s’il y a des symptômes, c’est tout.» Ainsi, récemment, Xamax avait effectué un test de dépistage sur l’un de ses membres fiévreux, un test qui s’était avéré négatif. «Je pense que le protocole est juste, reprend Collet. Quand on sait qu’un joueur testé négatif en matinée peut être positif en soirée, on ne peut pas être à l’abri.»

Aucun contact étroit prolongé

Du côté de Servette FC, enfin, aucun test n’a été effectué ce vendredi, comme le souligne Loïc Lüscher, le chef de presse du club genevois. «Nous avons décidé, en accord avec notre médecin, le Dr Finn Mahler, de ne pas effectuer de test massif dans l’immédiat. La raison est que nous avons affronté le FC Zurich il y a six jours et le défenseur Mirlind Kryeziu n’était entré qu’à la 80e minute. Comme il ne présentait aucun symptôme à ce moment là et qu’il n’a pas été en contact étroit prolongé avec nos joueurs durant toute la partie, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de se faire contrôler. Maintenant, vu l'évolution, avec cette quarantaine du FC Zurich, les joueurs et l’encadrement sont prêts à le faire massivement.»

Les championnats vont-ils reprendre? On attend la décision de la Swiss Football League.

Emmanuel Favre et Christian Maillard