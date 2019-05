James McClean, milieu de terrain irlandais de Stoke City, a reçu une carte d'anniversaire qui fait froid dans le dos. Il faut savoir que l'international irlandais, qui a fêté ses 30 ans le 22 avril dernier, n'a pas que des admirateurs en Angleterre.

En cause: le refus systématique du joueur de porter un coquelicot sur son maillot lors du jour du Souvenir (ou jour de l'Armistice, le 11 novembre), journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth, en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale, notamment.

Le joueur a publié sur Twitter des photos de son «cadeau», accompagnées du commentaire: «Pas besoin de mots».

No words needed pic.twitter.com/InDTeHiW1t — James McClean (@JamesMcC_14) May 1, 2019

Voici en substance ce que dit la carte:

«Joyeux anniversaire et meurs, que ta mort sois magnifique. [...] Ce qu'il faut à ce pays c'est quelqu'un comme Hitler, il se serait occupé de l'IRA. [...] Espèce de bâtard hypocrite. Tu n'aimes pas ce pays et on ne t'aime pas. Il est temps que ces trouillards de managers anglais te disent de retourner dans ton trou nommé Derry. Tu es international irlandais, n'importe qui peut jouer pour l'Irlande. Ils offrent les sélections dans des paquets de céréales et pour être pris il faut boire cette boue qu'on appelle la Guinness. Ils auraient dû mettre des soldats SS en Irlande. [...] Les Irlandais sont une race de parasites sous-humains consanguins nourris comme des asticots.»

Le souvenir du Bloody Sunday

En 2015, McClean s'était exprimé dans un programme de match de l'équipe où il évoluait à l'époque, West Bromwich, au sujet de son refus de porter le coquelicot sur son maillot.

«Les gens disent que je manque de respect mais ne demandent pas pourquoi je ne le porte pas, se défendait le joueur. Si le coquelicot était uniquement un symbole de la Première Guerre mondiale, je le porterais sans problème. Je le porterais tous les jours si c'était le cas, mais ça ne l'est pas. Cela fait référence à tous les conflits qui ont impliqué l'Angleterre. Et parce que je suis originaire de Derry, je ne peux pas porter ce symbole.»

Derry est la ville d'Irlande du Nord où a eu lieu le «Bloody Sunday», une tuerie survenue le dimanche 30 janvier 1972, dans laquelle treize personnes ont été tuées par des soldats de l'armée britannique. Une quatorzième, blessée ce jour-là, décédera quatre mois plus tard.

La carte reçue par McClean fait référence à cet incident. En guise de signature, on peut lire «13 à zéro pour nous. Ha ha ha. Ça aurait dû être 13'000».

Né en Irlande du Nord, McClean a joué pour l'équipe nord-irlandaise espoirs en 2009 et 2010. Mais il a acquis la nationalité irlandaise en 2012 et porte depuis le maillot de l'Eire (65 sélections/10 buts).

(nxp)