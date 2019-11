Au lendemain du choc de Premier League remporté dimanche par Liverpool face à Manchester City (3-1), les managers des deux rivaux - l'Allemand Jürgen Klopp et le Catalan Pep Guardiola - étaient réunis à Nyon, à l'occasion du 21e Forum des entraîneurs organisé par l'UEFA. On ne sait pas s'ils ont voyagé ensemble, mais ils sont en tout cas partis en même temps!

Au sortir de son après-midi de discussion avec ses collègues - comme Thomas Tuchel (PSG), Unai Emery (Arsenal) ou Zinedine Zidane (Real Madrid), pour n'en citer que quelques-uns -, Jürgen Klopp était en tout cas de bonne humeur. D'abord, il a accepté de répondre aux questions des journalistes présents - ce que seuls Rudi Garcia (Lyon) et Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) ont fait, à part lui.

Ensuite, il a été amusé par la question d'un confrère italien qui lui demandait s'il avait discuté avec «Pepe» (il a prononcé «Pèpè»). Après lui avoir demandé de qui il s'agissait, Klopp a éclaté de rire, comprenant qu'il s'agissait de Pep (Guardiola).

Il a ajouté qu'évidemment, il avait discuté avec Pep - et non «Pepe». «Pourquoi n'aurions-nous pas discuté ensemble?» Mais quand un autre journaliste lui a dit: «D'ailleurs, il arrive», Klopp s'est retourné en murmurant: «Pep Guardiola arrive!» Et il a pris congé en faisant mine de se cacher. C'était la séquence «Jürgen Klopp fait le show au siège de l'UEFA».

Renaud Tschoumy, Nyon

Attention, ennemi en vue! Image: DR.