Il est parfois des paroles qui vous échappent, sans qu'on puisse les contrôler. Et même les personnes rompues aux subtilités des interviews peuvent se faire avoir. Ainsi l'entraîneur allemand de Liverpool Jürgen Klopp.

Le 9 octobre 2015, lors de son intronisation sur le banc d'Anfield Road, il avait promis un titre à ses nouveaux employeurs. «Nous allons gagner au moins un titre dans les quatre prochaines années», avait-il clamé. Avant d'ajouter: «Sinon, j'irai entraîner en Suisse.»

BRILLIANT: Jurgen Klopp: 'We'll win at least one title in the next four years. If not, I'll go manage in Switzerland!' — Jordan A Chamberlain (@Jordan_AC90) 9 octobre 2015

Quatre ans ont bientôt passé, et pour l'instant, l'équipe de Jürgen Klopp n'a toujours pas soulevé le moindre trophée. Du coup, certains ne se sont pas fait faute de remettre la phrase de Klopp au goût du jour.

???? 9th October 2015:



???? Jürgen Klopp: "We'll win at least one title in the next four years. If not, I'll go manage in Switzerland." pic.twitter.com/t1eBnV0URp — Football Tweet (@Football__Tweet) 2 mai 2019

Alors bien sûr, les Reds peuvent toujours être sacrés en Premier League et remporter la Ligue des champions. Mais ils ne sont en tout cas pas sûrs de leur fait: Manchester City compte un point d'avance à deux journées de la fin du championnat, alors que Barcelone a mis un sérieux frein aux ambitions européennes de Liverpool mercredi soir (3-0).

Liverpool pourrait ainsi se retrouver sans titre à la fin de cette saison, ce qui obligerait Klopp à venir trouver un club en Suisse - pour autant qu'il tienne parole.

Devant cette rumeur persistante, même le FC Bâle a réagi sur Twitter, non sans humour: «Nous sommes honorés que M. Klopp semble intéressé à poursuivre sa carrière en Suisse – et que beaucoup d’entre vous aient suggéré le FC Bâle comme son prochain employeur – mais nous sommes très heureux avec notre entraîneur actuel.»

We feel honoured that Mr. Klopp seems to be interested in continuing his career in Switzerland - and that so many of you have suggested FC Basel as his next employer - but we're very happy with our current manager #FCBasel1893 #zämmestark ???? https://t.co/NQssg39g35 — FC Basel 1893 ???????? (@FC_Basel_en) 2 mai 2019

Alors, les joueurs de Liverpool réussiront-ils à faire en sorte que leur manager ne soit pas obligé d'honorer sa promesse et de venir entraîner en Suisse? Les paris sont lancés!

(nxp)