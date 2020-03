Jean-Michel Aulas ne rate jamais une occasion de défendre les intérêts de son Olympique Lyonnais. Ainsi dimanche soir, après la victoire de l’OL dans le derby face à Saint-Étienne (2-0), le président rhodanien s’est projeté vers le 8e de finale retour de Ligue des champions que son équipe doit disputer à Turin le 17 mars avec une proposition forte.

«La réserve de la Juve qui évolue en Serie C a été confinée car quatre joueurs sont concernés (trois selon d’autres sources), a-t-il avancé en zone mixte. Or cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer. J'attends de voir ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes et, au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera. » Une solution de repli proposée, bien sûr, uniquement à des fins sanitaires… même si l’OL y gagnerait des chances de préserver son avantage de l’aller (1-0).

Les jeunes de la Juventus ont contracté le coronavirus lors de leur dernière journée de Serie C contre Pianese, une équipe qui compte quatre malades recensés. La preuve qu’une contamination intra-équipe, scénario le plus redouté par les instances du football et du hockey suisse, constitue en effet un vecteur de contamination extrêmement rapide.

M.A.