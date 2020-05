À l’heure où l’Allemagne fait figure de premier de classe en Europe dans sa gestion du Covid-19 et au moment où la Bundesliga, forte de certitudes et de mesures strictes, s’apprête à reprendre la saison, la vidéo fait tache. On parle des images filmées via son smartphone par Salomon Kalou, l’attaquant du Hertha Berlin. On y voit l’Ivoirien faire fi de toutes les mesures sanitaires qui doivent pourtant accompagner une reprise du championnat prévue dès la mi-mai.

La vidéo dure 9’30”. Kalou (34 ans) y est particulièrement insouciant, il se balade dans les couloirs du lieu d’entraînement, jusqu’au vestiaire de l’équipe, dans les locaux du staff et aussi dans la pièce où un médecin fait passer un test Covid-19 à un coéquipier, juste avant le sien.

Le buteur serre des mains, tape dans d’autres, se moque du test de son coéquipier. Il n’y a là peut-être aucune forme de malice, juste de la bêtise, mais le malaise est grand, le jour même où l’Allemagne annonce dix cas positifs en D1 et en D2.

«Inacceptable»

«Ces images sont absolument inacceptables, a réagi la fédération allemande. Il ne peut y avoir aucune tolérance à l'égard de tels comportements, pour les joueurs comme pour les clubs.» Salomon Kalou risque des sanctions. En attendant, son club, le Hertha Berlin, l’a suspendu avec effet immédiat.

Cela interpelle tout le petit monde de la Bundesliga. Y compris Gelson Fernandes, le Valaisan de l’Eintracht Francfort. «Je ne sais pas si tout ça peut remettre en question la volonté de reprise qui existe en Allemagne, s’interroge-t-il. Les images de Kalou? Je ne suis pas dans tous les vestiaires de Bundesliga, mais ce que je peux dire, c’est que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Nous faisons attention, nous ne nous touchons pas, nous ne nous serrons pas les mains, nous respectons les consignes.»

Une petite mise au point. La Bundesliga décidera ce mercredi si le championnat doit reprendre. Nul doute qu’entre les 10 cas déclarés aujourd’hui en D1 et en D2, ainsi que cette stupide vidéo de Kalou, la balance penche moins fièrement pour la reprise. Jusqu’à quel point?

Gelson «pour la reprise»

«Tout ce que je sais, c’est qui si on ne reprend pas le championnat en Allemagne, alors que nous sommes dans le pays le plus sûr et le plus avancé pour le faire, je ne vois pas comment on pourrait reprendre ailleurs. Je ne sais pas ce qui sera décidé mercredi, c’est dur à dire. Personnellement, pour la survie des clubs, je suis pour la reprise. Pour ma santé? Je n’ai pas peur du coronavirus, je suis en bonne santé, comme tous les joueurs, je suis respectueux des mesures à observer et ma famille est déjà en Suisse. Donc je peux jouer.»

Et si un joueur ou plusieurs joueurs sont déclarés positifs après le retour à la compétition? L’Allemagne impose dans ce cas un isolement de 14 jours pour le joueur touché et pour tous ceux qui l’ont côtoyé, ses coéquipiers comme ses adversaires. Une situation ubuesque en perspective, si elle devait se produire.

Daniel Visentini