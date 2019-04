L'attaquant vedette de Tottenham Harry Kane, à nouveau blessé à la cheville gauche mardi en quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (1-0), a promis mercredi «de revenir plus fort que jamais».

Gutted to go off injured but every setback is a chance to come back stronger than ever. Big finish from the boys to go on and win! #COYS #UCL pic.twitter.com/vWR79WlMT6