Fine gâchette devant le but, Karim Benzema n’a plus vraiment besoin de prouver ses talents de redoutable finisseur. Aussi l’attaquant du Real Madrid profite-t-il des vacances qu’il passe actuellement en Floride pour s’exercer à un autre type de tir.

Quand il ne s’entraîne pas sur un ring avec son ami et rappeur Booba, le footballeur apprend le maniement des armes lourdes. Et comme on est aux Etats-Unis, il lui a suffi pour cela de se rendre dans un stand de tir de Miami, le Lock and Load, ravi d’accueillir une telle célébrité dans ses locaux. «Merci beaucoup d'être passé nous voir!», s'exclame l'armurier. On a ainsi pu voir le buteur merengue fièrement poser avec un AK-47, un fusil d’assaut plus connu sous le nom de son inventeur, l’ingénieur soviétique Mikhaïl Kalachnikov.

Soyez pas étonné si on le retrouve en Syrie à la fin de saison #Benzema #coupable #lafrancequiaimegiroud pic.twitter.com/3bj6XqE1id — Swedishh (@swedishh59) 27 décembre 2018

Comme l’on pouvait l’imaginer, la mise en scène de Benzema jouant les caïds avec une arme (au demeurant sans chargeur) n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux où plusieurs internautes «flinguent» l’attitude inconsciente, voire provocatrice du footballeur. (nxp)