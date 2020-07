Tourbillon n’est de loin plus ce qu’il était naguère… Le FC Sion n’y fait plus la loi depuis longtemps. Devant son public (1000 personnes avaient été autorisées à prendre place), le club valaisan a concédé contre le Lucerne de Fabio Celestini un nouveau couac qui le condamne au rôle de barragiste (0-2).

S’il est demeuré maudit au niveau de la finition, Pajtim Kasami a été l’élément le plus remuant, le seul aussi à tenter de briser les lignes. C’est aussi le seul qui a «affronté» les médias au coup de sifflet final. «Cela fait d’autant plus mal de perdre après avoir bien joué, devait-il indiquer. Il faut demeurer positif, j’ai déjà vécu cette situation. Si l’on cherche le négatif, on n’ira nulle part.»

A la fin du match perdu 0-2 contre Lucerne, l'entraîneur du FC Sion Paolo Tramezzani s'est adressé à ses joueurs sur la pelouse de Tourbillon. (Photo: Keystone)

Et pendant ce temps, Thoune...

Alors qu’il reste un quart du championnat à disputer (27 points en jeu), comment ne pas s’inquiéter pour le FC Sion quand on voit la performance du FC Thoune en 2020 – partie de très loin, l’ancienne lanterne rouge bernoise a déjà amassé seize points cette année contre seulement trois misérables unités pour les Valaisans. «On se crée des occasions mais il nous manque la confiance pour les concrétiser, admet Kasami. Se battre contre la relégation, ce n’est pas la même chose que de lutter pour la 2e ou la 3e place. Mais on ne doit pas avoir d’excuses non plus. Ces ballons de but, il aurait fallu les mettre au fond.»

A l'instar d'Ibrahima Ndiaye, auteur du 0-1, Lucerne a réussi ce qui est demeuré un obstacle insurmontable pour Sion: marquer. (Photo: Keystone)

Pour son remuant No 7, Sion a encore les moyens d’échapper à son destin. «La situation est compliquée, convenait Kasami devant quelques journalistes réunis dans la zone mixte improvisée sur la pelouse. Tous les matches à venir seront une guerre mais je suis convaincu que l’on peut s’en sortir.»

«Je n’ai pas vu une équipe morte»

Jeudi soir, c’est Sébastien Bichard, le coach assistant, qui est venu livrer le message officiel du staff. «Aujourd’hui (ndlr: jeudi), on ne mérite pas de perdre. Je n’ai pas vu une équipe morte. La frustration est grande. On avait les intentions de faire mal. Dans le jeu, on a été supérieur à Lucerne, qui a joué petit bras (!) en première mi-temps.»

L'entraîneur Paolo Tramezzani n'a toujours pas gagné un match officiel depuis son retour à Tourbillon. (Photo: Keystone)

Il demeure que Sion, au final, s’est enfoncé dans le rouge très foncé. «Si l’on faisait tout juste, reprend celui qui, associé à Christian Zermatten, avait dirigé l'équipe durant quelques matches avant Noël, on n’en serait pas là. Cette équipe se cherche encore, souffre d’un manque d’expérience. Il nous faut du temps, alors que l’on en a de moins en moins.»

Ce dimanche, Sion est attendu au Kybunpark saint-gallois, là où le premier entraîneur de la saison, Stéphane Henchoz, y avait enterré ses illusions l’automne dernier (défaite 3-0 le 2 novembre). Huit mois plus tard, rien ne semble avoir changé.

Nicolas Jacquier, Sion