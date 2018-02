Pajtim Kasami est de retour à l'entraînement depuis mercredi, mais il ne portera plus le brassard de capitaine. Maurizio Jacobacci a parlé avec l'international suisse et lui a signifié qu'il pouvait faire son retour dans le groupe après en avoir été écarté pendant quatre jours. Mais Kasami n'est plus le capitaine du FC Sion, cet honneur revenant désormais à Kevin Fickentscher.

«On va continuer avec Kevin jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr», a expliqué Maurizio Jacobacci après l'entraînement de jeudi sur le synthétique de Fully. Kevin Fickentscher avait déjà été promu capitaine lors du succès des Valaisans face au Lausanne-Sport dimanche à Tourbillon (3-1), mais rien n'avait été communiqué quant à la suite. C'est désormais chose faite. (Le Matin)