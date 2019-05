Interrogé au sortir de la large victoire d’YB sur le terrain du FC Sion dimanche, Kevin Mbabu a lâché une réponse claire sur qui il voyait disputer les barrages. «Je pense que Zurich est en danger. Ils sont sur une mauvaise série et pas en confiance. Mais je ne crois pas qu’ils vont être relégués», a pronostiqué le futur latéral droit du Vfl Wolsburg.

Et Sion et Xamax alors? «Sion va s’en sortir, ils savent comment gérer ce genre de situations. Je ne suis pas du tout inquiet pour eux. Aujourd’hui, ils ont très bien commencé le match, je n’ai pas vu une équipe qui doutait. On a marqué le 0-1 un peu contre le cours du jeu et ça les a calmés, mais je n’ai pas vu une équipe résignée, loin de là. Et Xamax est impressionnant ce printemps, ils sont sur une très bonne série. Je crois qu’ils vont s’en sortir.»

Largement champion, Young Boys continue d’impressionner. «On ne lâche pas. Ce n’est pas difficile de trouver de la motivation. On veut aller chercher le record de points», avoue Kevin Mbabu. En 2017, Bâle avait été sacré champion avec 86 points. YB en est à 82, avec quatre matches à jouer. «C’est vrai que dans ce championnat, il y a YB, Bâle et les autres…», sourit Mbabu, qui veut finir en beauté avant de découvrir la Bundesliga.

