Xherdan Shaqiri (26 ans) a donc signé vendredi un contrat de longue durée avec le Liverpool FC (les médias anglais évoquent cinq ans). Mais qu'est-ce qui a pu pousser Jürgen Klopp a débourser 15 millions d'euros pour faire venir l'international suisse à tout prix? Il s'en est expliqué dans une interview publiée sur le site officiel des Reds.

«Je crois que la juste expression pour expliquer pourquoi on a tenu à faire signer Xherdan coule de source, commence-t-il par dire. Quand quelqu'un comme lui est disponible à ces conditions, tu te dois de réagir. C'est ce qu'on a fait.»

Klopp poursuit à propos de Shaqiri: «Il a de la vitesse et du potentiel, la dose d'arrogance qu'il faut sur un terrain, une vraie volonté d'avoir le ballon et d'influencer le jeu. Ce sont des qualités obligatoires si on veut jouer pour nous.»

Et de souligner à quel point il est persuadé d'avoir fait le bon choix: «Liverpool est le club parfait pour lui en ce moment, parce qu'il a besoin de se booster et de se fixer de nouveaux challenges. Notre environnement va le lui permettre. On souhaite qu'il s'exprime par lui-même sur le terrain, mais aussi qu'il apprenne et qu'il s'améliore. Xherdan est un joueur qui peut convenir à différentes positions dans notre système. Sa venue me donnera aussi plus de flexibilité dans ma manière d'utiliser les joueurs déjà présents.»

Jürgen Klopp l'affirme dans l'interview: il est «un admirateur (de Shaqiri) depuis longtemps». «Je le suivais lorsqu'il était encore en Suisse, puis bien sûr en Allemagne (au Bayern Munich), ajoute-t-il. Mais le bonus par rapport à cette période, c'est qu'il connaît la Premier League et qu'il sait comment être performant dans l'intensité unique de ce championnat. Il a aussi disputé une bonne Coupe du monde, il arrive donc chez nous en totale confiance.»

Jürgen Klopp conclut: «Au final, je dirai que Xherdan va parfaitement s'adapter au Liverpool FC. Il a de la personnalité et du répondant, c'est quelqu'un qui va nourrir les émotions positives de notre public. Il arrive dans un vestiaire composé de bons gars. Je sais que ceux-ci vont l'accueillir à bras ouverts et qu'ils vont l'aider à s'installer et à s'intégrer très vite.»

Que de louanges émanant du manager allemand! À Xherdan Shaqiri, désormais, de conforter Jürgen Klopp dans ses certitudes. (nxp)