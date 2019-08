Soudain, le visage de Jürgen Klopp s’est figé dans un rictus forcé. L’entraîneur allemand a fixé un journaliste britannique dans l’audience. Le fort accent du rédacteur liverpuldien rendait difficilement compréhensible la question qu’il venait de poser. Petit moment de flottement dans cette conférence de presse qui arrivait à son terme, quelques minutes après la victoire de Liverpool en amical contre Lyon (3-1). «Vous parliez de quel joueur?, relance le coach des Reds qui n’avait visiblement pas tout compris. J’aime le fait que vous oubliez que l’anglais n’est pas ma langue maternelle.» Éclats de rire dans la salle.

Salah et Shaqiri de retour

Jürgen Klopp était de très bonne humeur dans les entrailles du Stade de Genève. Il y avait de quoi. Son Liverpool a donné la leçon à l’Olympique Lyonnais (victoire 3-1) dans une ambiance estivale. Un succès attendu qui a clôturé en beauté une préparation parfois chaotique pour les récents vainqueurs de la Ligue des champions.

«Enchaîner quatre matches sans victoire, on n’avait pas l’habitude, a reconnu l’Allemand. Cette victoire fait du bien sur le plan psychologique. Je suis vraiment ravi par cette prestation. C’est un pas dans la bonne direction mais je sais que nous devrons bien mieux jouer pour battre City. Nous avons désormais trois jours pour préparer ce Community Shield.»

Face à l’OL, le technicien de Liverpool a pu compter sur plusieurs revenants et notamment Alisson, Firmino, Salah et Shaqiri. Le Bâlois – qui a joué une demi-heure – «s’est bien débrouillé», selon Klopp. «On sent qu’ils doivent encore s’adapter. Ils auront besoin de temps. Je ne sais pas encore s’ils seront alignés à Wembley dimanche. Je ne dis pas «non» à 100%. Il y a une chance. Il faudra voir jeudi comment ils auront digérer ce premier match amical.»

La pépite Wilson

Harry Wilson a marqué les esprits mercredi soir en inscrivant un but somptueux. Le Gallois de 22 ans a assuré la victoire des siens sur une frappe lointaine (3-1, 53e). «C’est un joueur qui a de grandes qualités», a salué son entraîneur. L’avenir de l’ailier à Liverpool devrait se décider dans les prochains jours.

Harry Wilson is an absolute wizard. pic.twitter.com/8QGmBqgWzw — Aidan (Follow Limit) (@AidanVanDijk4) July 31, 2019

Sera-t-il conservé dans le secteur offensif déjà pléthorique des Reds? «Nous devrons faire le bon choix, aussi bien pour lui que pour le club, a conclu Jürgen Klopp. Mais je ne vais pas en parler publiquement.» Le jeune Wilson revient d’un prêt réussi à Derby County, en seconde division. Son talent a sauté aux yeux au Stade de Genève. Klopp devra régler un problème de riche.