Deux Suisses partent ce samedi en fin de journée à l'assaut de Manchester United: le défenseur central Timm Klose et l'attaquant Josip Drmic, qui évoluent tous deux à Norwich City, s'apprêtent en effet à défier les Red Devils en quart de finale de la Coupe d'Angleterre (coup d'envoi à 18h30).

Si la présence de ManU à ce stade de la compétition ne constitue pas une surprise, Norwich est moins habitué à cet honneur: les «Canaries» jaunes et verts se retrouvent en quart de finale de la Cup pour la première fois depuis 28 ans. En 8e de finale, ils étaient allés s'imposer aux tirs au but sur la pelouse de Tottenham (1-1 ap. 3-2 tab).

«Nous ne sommes pas Liverpool ou justement Manchester United, a précisé le manager de Norwich Daniel Farke. Pour ce genre de clubs, c'est juste normal de participer à une compétition pour la remporter. Pour nous, c'est différent. C'est ce qui fera de ce quart de finale un moment spécial.»

Le moment sera aussi spécial pour Timm Klose. Le défenseur central de 32 ans, qui s'était gravement blessé à la fin du mois d'août 2019 (rupture du ligament croisé antérieur du genou), était revenu à la compétition juste avant l'interruption due à la pandémie de Covid-19. Depuis la reprise, il a retrouvé sa place au centre de la défense - avec parfois le brassard de capitaine.

Norwich City aimerait bien pouvoir également compter sur le deuxième Suisse de son effectif, l'attaquant Josip Drmic (27 ans), qui avait égalisé pour son club à Tottenham. On a écrit «aimerait», parce que Drmic a été légèrement touché mercredi, dans les dernières minutes du match contre Everton (défaite 0-1).

Drmic n'est donc pas sûr de pouvoir commencer le match. «Il est en effet incertain, a confirmé son entraîneur vendredi en conférence de presse. On va attendre le dernier moment avant de prendre une décision à son sujet.»

Même si, pour Klose, Drmic et les «Canaries», l'objectif principal de la saison est le maintien en Premier League - ce qui semble bien compromis, Norwich étant dernier du classement à six points de premier non relégable -, ils ont tous envie de frapper un grand coup face aux boys d'Ole Gunnar Solskjaer, qui sont invaincus depuis treize matches, toutes compétitions confondues. Renaud Tschoumy