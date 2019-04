Köbi Kuhn a été agressé sexuellement par un footballeur plus âgé du même club, lorsqu'il était enfant, révèle l'ancien footballeur suisse et entraîneur de la sélection nationale dans une autobiographie. «Blick» en a publié des extraits dans son édition de mardi.

Lors de son arrivée dans l'équipe, l'ancien joueur international, aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est lié d'amitié avec cette personne, qui s'était montrée gentille. Un jour, elle l'a invité à aller chez elle. «J'ai été assez fou pour la suivre», raconte M. Kuhn. «Quand nous avons été seuls, elle m'a utilisé pour la satisfaire et m'a forcé à le faire».

L'ancien sélectionneur national ne révèle pas l'identité de son agresseur, ni la date et le lieu de l'agression sexuelle. Il dit n'avoir pas osé en parler pendant des décennies. «J'étais sous le choc, emprisonné dans un environnement étranger et je ne pouvais pas me défendre. Après, j'avais honte et j'avais peur de ce qui se passerait si mes parents ou l'entraîneur apprenaient quelque chose».

Personne n'est à l'abri

Il a décidé de révéler les faits en 2016, lorsque les médias ont fait état à plusieurs reprises de cas d'abus sexuels dans le monde du football. «Le sort de ces enfants (dont les abus ont été rapportés par la presse, ndlr) m'a profondément ému. J'ai raconté à ma femme mon expérience traumatisante».

Köbi Kuhn en a ensuite parlé avec les responsables du club. La réponse a été reçue comme une claque. «On m'a demandé pourquoi je n'étais venu que maintenant, après toutes ces années», ajoute-t-il, soulignant qu'il voulait, en racontant son histoire, donner du courage aux personnes victimes d'abus et montrer que personne n'était à l'abri d'un tel acte.

Né à Zurich-Wiedikon, Jakob «Köbi» Kuhn est l'un des joueurs les plus connus et les plus titrés de Suisse des années 1960 et 1970. Le milieu de terrain a décroché six titres de champion de Suisse et cinq coupes de Suisse avec le FC Zurich, club pour lequel il a joué pendant 17 ans. Il a également fait partie de la sélection nationale de 1962 à 1976. Dans les années 1990, il a entamé une carrière d'entraîneur et est devenu sélectionneur de l'équipe nationale de 2001 à 2008. (ats/Le Matin)