A Chypre, le FC Zurich a parfaitement lancé sa campagne de Ligue Europa en s’imposant 1-0 contre Larnaca grâce à un penalty transformé par Benjamin Kololli peu après l’heure de jeu. Mais ce qui a surtout frappé les esprits jeudi soir au point de faire aujourd’hui le buzz sur la Toile, c’est la manière avec laquelle l’ancien joueur du LS a fêté sa réussite.

Alors qu’il voulait célébrer son but avec les fans zurichois, Kololli a tout d’abord enjambé sans encombre les panneaux de publicité. Il a ensuite sauté à pieds joints par-dessus un petit mur pour tomber dans la fosse le séparant encore des tribunes.

«Sur le moment, j’ai eu la frousse de ma vie», explique l’infortuné héros, joint ce matin à l’aéroport au moment où Zurich embarquait pour son vol retour vers la Suisse. «J’ai pris conscience de ce qui m’arrivait bien trop tard, alors que j’étais déjà en train de disparaître. Je me suis dit dans la tête: 'Putain, qu’est-ce que tu fous là…' Je me suis retrouvé au moins trois mètres plus bas.»

Son saut dans le vide devrait rester sans conséquence. «Heureusement, reprend Kololli, je me suis bien réceptionné, ce qui m’a permis d’amortir la chute. Cela aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.» Hier soir, le buteur a pu quitter son inconfortable position grâce à ses coéquipiers, venus l’en délivrer. «Ils m’ont aidé à ressortir. Aujourd’hui, j’en rigole. Mais sur le moment, je n’en menais pas large. Oui, j’ai vraiment eu peur…» (nxp)