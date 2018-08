Servette devait se racheter. Après deux défaites à Wil (1-2) et à Vaduz (0-1), que le président Didier Fischer avait qualifiées de «ridicules», les hommes d’Alain Geiger étaient attendus au tournant pour leur premier match à domicile de la saison.

Mission accomplie. Les Grenat se sont imposés 2-0, grâce à un doublé de la recrue Koro Koné, lequel disputait ses premières minutes. Mais ce Servette-là n’est pas encore des plus rassurants, subissant passablement le jeu en deuxième période. On imagine qu’il faudra démontrer plus de justesse pour venir à bout de Lausanne, dans un derby qui promet vendredi prochain à La Praille.

#ReplaySFCWIN La magnifique ouverture de @mcandy14 pour Kone. Contrôle de la poitrine et tir enchaîné. C'est entre les jambes de Spiegel, et c'est 2-0 pour les Grenat ! #PlusFortsEnsemble pic.twitter.com/EjQGZhJgz8 — Servette FC (@ServetteFC) 24 août 2018

