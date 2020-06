A la fin du mois de mai, Neuchâtel Xamax avait mis sous contrat deux joueurs licenciés par le club valaisan, Xavier Kouassi et Johan Djourou. Comme attendu, puisque «remerciés» en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, ces éléments pourront participer à la fin de la saison de Super League sous les couleurs du club de la Maladière.

Pas de surprise non plus concernant Serey Dié et le FC Sion. L’Ivoirien s’était engagé avec la formation de Tourbillon après l’échéance de son engagement sur les rives du Lac de Neuchâtel au 31 mai et il devra ainsi patienter jusqu’au début de la saison 2020/2021 pour enfin pouvoir évoluer avec l’équipe qui sera coachée par Paolo Tramezzani ces prochaines semaines.

«Un joueur peut être qualifié immédiatement pour un nouveau club pendant la saison courante en dehors d’une période d’enregistrement sous le titre de ‘cas de rigueur’ si son dernier contrat de travail a été résilié unilatéralement en raison du Covid-19. Ce qui est le cas pour ces deux joueurs concernés», a expliqué la Commission des transferts de la SFL, dans un communiqué.

Cette dernière a ajouté qu’«à l’inverse, la requête du FC Sion pour une qualification immédiate du récupérateur ivoirien Geoffroy Serey Dié est rejetée». «Il est à constater que les conditions nécessaires ne sont pas remplies, notamment que son dernier contrat de travail a expiré après la fin de la période de qualification précédente», est-il ajouté sur la missive.

Serey Dié devra donc patienter jusqu’au mois de septembre pour pouvoir reporter le maillot valaisan en compétition officielle, lui qui avait été aligné ces derniers jours en match amical. L’instance de la Swiss Football League a précisé que «ces décisions sont sans appel.» Christian Constantin sera-t-il de cet avis?

Sport-Center