Champion du monde avant ses 20 ans - il les fête ce 20 décembre, Kylian Mbappé est-il si précoce? Au même âge, le Brésilien Pelé était déjà dans la légende de son sport, mais les «cracks» de la dernière décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, n'avaient pas encore remporté de titre international.

A 20 ans, le palmarès de Mbappé est déjà éloquent: une Coupe du monde, deux championnats de France, une Coupe de France, et une Coupe de la Ligue. Au niveau individuel, il s'est emparé du titre de meilleur jeune du Mondial et du Trophée Raymond Kopa, meilleur joueur du monde âgé de moins de 21 ans. Les légendes du foot ont-elles fait mieux?

Pelé, Ronaldo: imbattables

«J'ai déjà complimenté Mbappé la saison dernière, en disant que c'est un grand joueur! Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans, moi j'avais seulement 17 ans. Je l'ai chambré en disant qu'il m'a presque égalé»: dans un entretien diffusé dimanche sur Canal+, Pelé a gentiment remis les pendules à l'heure avec le prodige français.

Champion du monde en 1958 pour la première fois à 17 ans, le mythique No 10 de la Seleçao a récidivé quatre ans plus tard à 21 ans. Mission impossible pour Mbappé, qui aura «déjà» 23 ans pour le Mondial 2022 au Qatar...

Couvert d'éloge par le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) après ses exploits en Russie, Mbappé avait répondu avec humilité: «Le Roi restera toujours le roi». Seul manière de s'emparer de sa couronne: gagner le Mondial à quatre reprises avant la fin de sa carrière.

Le prodige français a aussi du retard sur un autre phénomène brésilien: Ronaldo. L'incroyable attaquant a remporté en 1994 la Coupe du monde à 17 ans, soit deux ans de moins que Mbappé. Mais sans être toutefois aussi décisif que le Français, en restant sur le banc la majeure partie du temps.

Quatrième du Ballon d'Or 2018, Mbappé n'a plus que l'année prochaine pour faire aussi bien qu'«O Fenomeno», qui avait remporté en 1997 la prestigieuse distinction individuelle à 21 ans.

«CR7», Messi: en avance

«Si on prend le joueur à l'état pur, il n'y a pas meilleur encore»: dans un entretien à l'AFP, réalisé début novembre, Kylian Mbappé avait fait part de son admiration pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux géants qui ont dominé la décennie 2010. Mais le Français a fait mieux au même âge sur le plan international.

Transféré à Manchester United à 18 ans, «Cristiano» est passé tout près de la consécration continentale en 2004. A 19 ans et cinq mois, il perd avec le Portugal la finale de l'Euro à domicile contre la Grèce (0-1). «CR7» devra attendre douze ans pour remporter son premier et unique trophée international lors de l'Euro 2016... à 31 ans.

De son côté, Messi était parti à toute vitesse. Déjà champion du monde des moins de 20 ans à 18 ans, il remporte la Ligue des champions avec Barcelone l'année suivante, à 19 ans. Champion olympique en 2008, à 21 ans, le quintuple Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) n'a jamais réussi à décrocher une Copa America ou le Mondial, en perdant trois finales de suite en trois ans (2014, 2015, 2016).

Platini, Zidane, Henry: records pulvérisés?

En équipe de France, Mbappé est parti pour pulvériser tous les records.

«Kyky» a connu ses deux premières sélections en équipe de France à 18 ans, quand Thierry Henry en avait 20. Et l'un des deux benjamins de France 98, avec David Trezeguet, avait déjà atteint la vingtaine quand il a soulevé le trophée suprême, contre 19 ans pour Mbappé, auteur en plus d'un but en finale... Avec 10 buts en 28 sélections, le prince de Bondy peut légitimement viser à terme le record de buts en équipe de France de «Titi» (51 buts en 123 sélections).

Pour Michel Platini et Zinédine Zidane, l'éclosion a été bien plus tardive. Le triple Ballon d'Or (1983, 1984, 1985) a remporté l'Euro 1984, à 29 ans. «Zizou», qui avait connu, le 17 août 1994, sa première sélection à 22 ans, a inscrit ses deux buts en finale de Coupe du monde 1998, à 26 ans. Vous avez dit précoce?

