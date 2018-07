L’histoire est racontée par la «Gazetta dello Sport». Mardi, deux petites minutes après l’annonce officielle de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus, l’AS Rome a émis un tweet qui respire la provocation par l’intermédiaire de son compte anglophone.

On y voit quatre photos d’une rencontre et d’une accolade entre Francesco Totti et Lionel Messi au Camp Nou, des images accompagnées de ces mots: «Le roi de Rome et le GOAT (acronyme qui signifie «le plus grand joueur de tous les temps.»

Le message lancé par l’AS Rome à la Juve est clair: vous avez recruté un phénomène. Mais le meilleur, lui, il joue toujours à Barcelone.

Doit-on déceler une once de jalousie ou une farouche envie de forcer le trait de la rivalité dans le gazouillis romain?

