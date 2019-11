Son billet pour l'Euro 2020 déjà en poche et la place place de son groupe assurée, l'Angleterre ne s'est pas relâchée dimanche face au Kosovo de Bernard Challandes (4-0).

Meilleur buteur provisoire des éliminatoires, sa star Harry Kane a inscrit son 12e but (79e) de la campagne de qualification. Une frappe de près de pur numéro 9, placé au bon endroit, au bon moment pour reprendre un centre détourné.

L'attaquant de City Raheem Sterling, de retour avec les «Three Lions» après sa mise à l'écart contre le Monténégro en raison de son altercation avec le défenseur de Liverpool Joe Gomez, a délivré une «assist» pour Marcus Rashford (83e).

Et le milieu de terrain Mason Mount, 20 ans et révélation du Chelsea classe biberon de Frank Lampard, a marqué son premier but en équipe nationale (91e), moins de 20 minutes après son entrée en jeu pour sa 6e sélection.

Au finale, les Anglais (21 points, une seule défaite) passent dans ce groupe avec les Tchèques (15), alors que les hommes entraînés par Bernard Challandes terminent troisièmes (11).