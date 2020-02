L'Atalanta et la Roma jouaient gros ce samedi soir, à Bergame. Un match à six points comme on dit, entre les Bergamasques, quatrièmes et les Romains, cinquièmes. C'est l'Atalanta de Remo Freuler qui s'est imposée et qui creuse donc le trou au classement avec la Roma. Ils ont désormais six longueurs d'avance.

Dzeko avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs à la 45e. Mais Palomino (50e), puis Pasalic (59e) ont renversé la tendance.

On notera aussi dans les deux autres matches de cette 24e journée la victoire à domicile de Lecce face à SPAL Ferrara, la lanterne rouge (2-1). Et le facile succès de la Genoa à Bologne, un Bologne qui était à dix dès la 34e (explulsion de Schouten) et même à neuf à partir de la 89e (expulsion de Denswil).