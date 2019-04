L'Atalanta Bergame, avec Remo Freuler, est allée s'imposer 2-1 à Naples lundi en clôture de la 33e journée de Serie A et revient ainsi à égalité de points avec l'AC Milan, qui occupe la 4e place, la dernière à offrir un billet pour la Ligue des champions.

Et si l'Atalanta était la grande surprise de cette saison italienne ? Il reste cinq matches à jouer et la course à la Ligue des champions est encore très ouverte, mais l'équipe bergamasque est, parmi les prétendantes, celle qui joue le meilleur football et qui semble sur la meilleure dynamique.

Après cette 33e journée, c'est encore le Milan qui a en mains le 4e ticket pour la Ligue des champions. Mais les hommes de Gennaro Gattuso, qui ne gagnent plus depuis quatre matches, sont à égalité de points avec l'Atalanta (5e) et ne restent devant qu'au jeu des confrontations directes.

Très serré

Un point derrière, on retrouve l'AS Rome (6e), alors que le Torino (7e) et la Lazio Rome (8e) ne sont qu'à trois et quatre longueurs du Milan et peuvent aussi y croire.

Lundi, c'est surtout Naples qui a longtemps cru tenir officiellement sa qualification pour la Ligue des champions, qui aurait été garantie en cas de succès.

Inspirés comme ils ne l'avaient plus été depuis longtemps, les joueurs de Carlo Ancelotti ont en effet ouvert la marque par Mertens (28e) et ont eu de nombreuses occasions de faire le break.

Mais dans un match superbe, l'Atalanta n'a jamais plié et jamais renoncé à jouer, jusqu'à prendre le contrôle de la partie. Les buts de Zapata (69e) et Pasalic (80e) sont venus logiquement concrétiser cette domination et l'enthousiasme de l'équipe de Gian Piero Gasperini.

Sur deux tableaux

L'Atalanta joue désormais sur deux tableaux. En championnat, tous les espoirs de Ligue des champions lui sont permis et, en Coupe d'Italie, elle a une demi-finale retour à jouer jeudi à domicile contre la Fiorentina (3-3 à l'aller).

Naples de son côté n'est pas encore en Ligue des champions mais conserve sa 2e place, avec six points d'avance sur l'Inter Milan.

