Vous avez vibré devant Liverpool-PSG? Vous vous êtes énervés devant YB-Manchester United? Vous avez pesté devant l’expulsion de Cristiano Ronaldo lors de la partie entre Valence et la Juve? Vous pouvez rallumer votre TV, mais revenir à une activité footballistique normale. Jeudi soir, c’est Europa League, le vrai foot, pas celui des strass et des stars, c’est celle de Dimitri Payet. Notamment…

Pour vous exciter les pupilles, je pourrais vous parler de Gelson Fernandes, dont l’Eintracht Francfort va défier l’Olympique de Marseille dans un Stade Vélodrome à huis-clos en raison des récents débordements des supporters phocéens. Je pourrais évoquer le déplacement prometteur de Chelsea dans le chaudron du PAOK Salonique et son attaquant st-gallois Aleksandar Prijovic. J’aurais aussi de la facilité à vous vendre un Villarreal-Glasgow Rangers, un Rosenborg-Celtic Glasgow, un FC Copenhague-Zénith St-Pétersbourg ou un FC Séville-Standard de Liège, parce que sur le pré, ça va être bien. Mais là n’est pas totalement le propos.

L’Europa League, c’est se plonger dans l’histoire de l’Europe, dans vos cours de géographie obsolètes d’avant la chute du Mur de Berlin. L’Europa League, c’est aller sur Google pour voir où joue le club d’Akhisarspor, pour comprendre pourquoi les Hongrois du Videoton FC s’appellent désormais le MOL Vidi Football Club, ou se refaire l’histoire du FK Jablonec, qui dispute sa première Coupe d’Europe cette saison et qui évolue dans la bien nommée Chance Arena. La «C3», c’est aussi se pencher sur le match pas comme les autres et qui donne des ailes qui va opposer le RB Leipzig et le RB Salzbourg (presque le même logo, les mêmes initiales, mais pas le même propriétaire, paraît-il…). La deuxième Coupe d’Europe c’est également rêver la disputer, en voyant que les Luxembourgeois du F91 Dudelange peuvent défier l’un des trois plus grands clubs du siècle dernier, l’AC Milan.

Si l’UEFA souhaite organiser une troisième Coupe d’Europe, qualifiant les équipes généralement classées entre 5 et 10 des grands championnats, c’est donc forcément pour des types comme moi, ou comme vous si vous êtes encore avec moi à lire ce papier. Le problème qu’il faudra expliquer à ces gens-là de l’UEFA, c’est que, en Suisse, la moitié de la Super League est déjà qualifiée pour une compétition européenne. Cela voudra dire qu’en 2021, si vous ne luttez pas contre la relégation en Challenge League, vous êtes Européens quelques semaines plus tard. Oui, c’est un concept…

Au pire, si vous n’aimez pas ce qui fleure bon la vodka, la Pilsner ou le football vrai, une soirée où Chelsea, Arsenal, Marseille et le Milan AC sont sur le pont a toujours de quoi contenter la majorité de ceux que le combo canapé - télécommande - ballon rond met en joie. Ah! J'oubliais, il y a le FC Zurich aussi. (nxp)