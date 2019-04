Troisième meilleure équipe de Super League en cette année civile 2019 (derrière Young Boys et Bâle), Neuchâtel Xamax prend de plus en plus ses distances avec la dernière place, synonyme de relégation automatique, et se rapproche de plus en plus de la huitième, qui équivaut au maintien assuré. En extrapolant, on peut même se dire que le club neuchâtelois n'est pas si loin de l'Europe: cinq points le séparent en effet de l'actuel quatrième (Lugano, 37 points, contre 32 à Xamax).

Mais Xamax ne disputera pas la Coupe d'Europe quoi qu'il advienne: il en sera effectivement privé parce qu'il ne possède pas la licence nécessaire! Le président neuchâtelois Christian Binggeli ne le cache pas: c'est en toute connaissance de cause qu'il n'a pas fait cette demande de licence 1.

Christian Binggeli, dans le fond, l'Europe n'est pas si éloignée que cela, non?

Je vous arrête tout de suite! On va garder les pieds sur terre. On ne va pas se découvrir de nouveaux horizons, mais conserver à l'esprit que tout reste à faire. L'équipe a été formidable contre Young Boys et je suis ce mardi un président très, très heureux. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle n'était pas programmée. Mais notre objectif reste le maintien, rien d'autre.

On se permet d'insister: ne risquez-vous pas de vous mordre les doigts si Xamax devait être privé de Coupe d'Europe pour des raisons administratives?

Écoutez, lorsque nous avons retrouvé notre place dans l'élite, nous nous sommes contentés de demander la licence 2, celle qui nous permet d'évoluer en Super League - nous l'avons d'ailleurs obtenue en première instance. Nous aurions pu, à la pause hivernale, faire une demande de licence 1, obligatoire pour jouer en Coupe d'Europe en cas de qualification. Nous avons reçu un courrier allant dans ce sens, mais nous n'y avons même pas répondu, au vu de notre situation. Nous étions bons derniers avec seulement 13 points. Franchement, vous nous auriez vus aller parler de Coupe d'Europe à nos joueurs? On serait passé pour des imbéciles! On ne leur en a donc volontairement pas parlé, et nous n'avons sciemment pas fait la demande de licence 1. Quoi qu'il arrive, je peux vous certifier que je n'aurai aucun regret.

Il n'en demeure pas moins que Xamax est dans une spirale positive...

Et j'en suis le premier réjoui. Il faut saluer le travail de Stéphane Henchoz, mais aussi celui de tous les joueurs. Je retrouve l'équipe solidaire de nos trois saisons de Challenge League. Tout le monde bosse pour tout le monde, et les résultats suivent. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas m'enflammer. J'ai appris à devenir prudent depuis que je suis entré dans ce milieu du football. On nous encense aujourd'hui après notre formidable succès contre YB, mais je sais aussi qu'on peut retomber tout aussi vite.

(nxp)