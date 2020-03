Alors que la Bundesliga a manifesté mardi son désir de terminer son championnat d’ici au 30 juin, toute l’Europe du football est en émulation. Comment concilier sur le continent enjeux sportif, financier et sanitaire?

«Le championnat suisse est celui à qui il reste le plus de rencontres à jouer, parce que nous avons arrêté très tôt, explique Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League. Nous avons encore treize journées à disputer, et un barrage aller-retour de promotion-relégation.»

Depuis le report officiel de l’Euro à l’été 2021, les championnats européens ont davantage de marge de manœuvre pour tenter d'aller au bout leurs compétitions respectives. Comme l’a expliqué le président de l’UEFA Aleksander Ceferin en début de semaine, trois options se dégagent: terminer le présent exercice avant la fin juillet, le terminer à la fin de l’été en rognant sur le début de la prochaine saison, ou alors prononcer une annulation pure et simple de la cuvée 2019-2020.

Vers une fin à huis clos?

«Pour l'instant, nous nous concentrons sur les scénarios possibles pour, dans la mesure du possible, pouvoir terminer la saison, reprend Claudius Schäfer. La condition préalable est bien sûr qu'à un moment donné, dans un avenir relativement proche, les mesures du Conseil fédéral soient assouplies.»

Dans tous les cas, un consensus européen sera nécessaire, pour éviter un trop important décalage entre les championnats nationaux. «La coordination européenne est indispensable pour la clôture des championnats nationaux», estime Claudius Schäfer. En effet, comment imaginer que chaque championnat élabore la formule qui l'arrange dans son coin? C’est ce que devra déterminer la téléconférence entre les 55 associations membres de l’UEFA mercredi. Ce que les championnats attendent, ce sont des directives claires et applicables partout, dans une pesée d’intérêt où toutes les voix ne seront pas au diapason. La plus simple, mais pas forcément la plus pertinente ni la plus intéressante financièrement, étant de tout bonnement tirer un trait sur le présent exercice.

En Suisse, l'ambition est clairement énoncée: finir le championnat pour minimiser l’impact de la crise sanitaire sur le football. Même si cela doit se faire à huis clos. «Oui, c’est effectivement envisageable», confirme Claudius Schäfer.

Florian Müller