Victorieuse 2-1 dimanche en Finlande, l'Italie poursuit son impeccable parcours en qualifications avec six succès en six matches et est désormais tout près de la qualification pour l'Euro 2020.

Avec 18 points, les Azzurri ont fait le plein et ils ont un pied et demi à l'Euro, qui était le grand objectif de Roberto Mancini, chargé de la reconstruction après le désastre d'une absence au Mondial 2018.

Alors qu'il reste quatre matches à jouer, les Italiens comptent six points d'avance sur la Finlande et neuf sur l'Arménie et tout pourrait se régler dès les deux prochains matches au mois d'octobre, contre la Grèce et au Liechtenstein.

Exploit du Liechtenstein

Un Liechtenstein qui a réalisé un petit exploit dimanche soir en tenant en échec la Grèce sur son terrain (1-1). Les Grecs avaient ouvert la marque par Masouras (33e), mais le joueur de Thoune, Dennis Salanovic a égalisé à cinq minutes du terme pour offir le premier point à son pays dans ces qualifications.

Groupe F: L'Espagne facile

Impeccable Espagne: grâce à deux doublés de Rodrigo Moreno et Paco Alcacer, la «Roja» a dominé les îles Féroé (4-0) et enchaîné un sixième succès en six matches, dimanche. Et elle pourrait s'assurer la qualification pour l'Euro dès le mois prochain!

Ce succès maîtrisé permet à l'équipe du nouveau sélectionneur Robert Moreno de continuer son cavalier seul en tête de son groupe avec 18 points, sept de plus que la Suède (2e, 11 pts).

Lors de la prochaine fenêtre internationale, la «Roja» pourrait d'ores et déjà s'assurer la première place du groupe en allant s'imposer le 12 octobre en Norvège, à condition que la Suède et la Roumanie ne gagnent pas dans le même temps. Sinon, les choses pourraient se jouer au match suivant, le 15 octobre en Suède.