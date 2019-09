Merci Dario Benedetto: l'OM s'en est remis à un très joli but de l'avant-centre argentin au Vélodrome pour s'imposer contre Saint-Etienne 1-0 dimanche, tandis que Rennes est tombé contre Nice 2-1 et laisse le PSG en tête du classement de Ligue 1.

Deuxième but pour l'Argentin Dario Benedetto, après celui à Nice. Le nouvel attaquant de l'OM a offert la victoire aux siens contre Saint-Etienne en concluant du pied droit une action de classe, qu'il avait d'ailleurs en partie initiée grâce à une subtile talonnade.

L'avant-centre a marqué des points avec cette réalisation au Vélodrome, alors que son arrivée suscitait des interrogations en début de championnat. Grâce à lui, les Marseillais confirment et se replacent en 8e position.

Première défaite de Rennes

A domicile, Rennes a concédé sa première défaite de la saison après un début d'exercice canon. Les Bretons ont été punis dans les arrêts de jeu par un but du défenseur niçois Racine Coly.

Les Bretons restent aux avant-postes, avec neuf points, comme le PSG, Nice ou Angers, mais ce sont bien les Parisiens qui occupent la première place grâce à leur différence de buts favorable (+8). Les incertitudes autour du mercato et les blessures de Kylian Mbappé ou Edinson Cavani n'ont pas empêché le champion de France d'être aux commandes du championnat fin août, faute de rivaux suffisamment solides.

Monaco, toujours pas

L'exemple le plus criant est Monaco, qui tenait tête aux Parisiens et les avait même privés du titre en 2017, mais n'y arrive plus du tout depuis deux ans.

L'ASM, qui multiplie les recrutements, n'a toujours pas gagné la moindre rencontre cette saison. Le club de la principauté a cette fois buté sur Strasbourg 2-2. Côté mercato, le club a enregistré l'arrivée de l'attaquant Jean-Kevin Augustin prêté par le RB Leipzig, pendant que Radamel Falcao s'engageait avec l'équipe turque de Galatasaray à Istanbul, où une foule déchaînée l'attendait à l'aéroport.