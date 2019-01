Il y a encore quelques mois, Rudi Garcia, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, expliquait qu’il souhaitait aller loin dans les deux Coupes nationales et si possible en gagner une. Le coach marseillais essayait ainsi de faire oublier la fin en queue de poisson de l’aventure en Europa League de sa troupe, qui avait disputé la finale de la «C3» il y a encore quelques mois.

Début janvier, c’est déjà la panique à l’OM, qui n’a déjà plus que le championnat à jouer. Surtout, dimanche dernier, les Phocéens ont été ridiculisés en Coupe de France face à Andrézieux, pensionnaire de National 2 (4e division, dans laquelle évolue la réserve de l'OM...), après avoir été éliminés sur leur pelouse par Strasbourg en Coupe de la Ligue, fin décembre, au Vélodrome. De quoi rendre fou des supporters, déjà bien atteints auparavant.

Les dirigeants marseillais ont tenté d’éteindre le début d’incendie en convoquant des groupes de supporters, afin de réaliser une vidéo à diffuser aux joueurs. Cette idée grandiose a plutôt eu comme effet de déchaîner les ultras. Les South Winners, notamment, ont affirmé que la défaite en Coupe était la «pire humiliation de l’histoire de l’OM». Ils ont en prime appelé à ne pas faire un tifo, dont ils sont d’éminents spécialistes, pour la réception de Monaco dimanche, mais bien un «typhon» de quolibets en direction de leur entraîneur, notamment.

Mercredi, certains supporters sont allés exprimer leur courroux sur les murs de la Commanderie, le centre d'entraînement du champion d’Europe 1993. Des «Garcia dehors», «Garcia dégage» et autres joyeusetés ont été peintes pour demander le départ d’un coach qui a pourtant prolongé son contrat il y a quelques mois seulement. L’ancien entraîneur de l’AS Roma a choisi de se réfugier dans le travail et imposé des mises au vert en semaine et des séances de travail doublées.

Nombreux tags relevés sur les murs de la Commanderie ce matin. La situation se tend #OM pic.twitter.com/BxQJ86IXRC — Mathieu Grégoire (@Serguei) 9 janvier 2019

Ses dirigeants, eux, ont attaqué le mercato d’hiver en mode panique. Le président Jacques-Henri Eyraud est en quête (au moins) d’un attaquant de pointe et d’un latéral gauche. Il aurait relancé la piste Mario Balotelli, dont le vrai/faux transfert de Nice à Marseille l’été dernier avait couvert de ridicule son directoire. L’Italien n’a pas vraiment la morphotype du héros, lui qui n’a pas marqué le moindre but avec les Aiglons cette saison en L1.

Le Marseille - Monaco de dimanche à 21 heures s’annonce d’ores et déjà comme sulfureux. L’OM devra y batailler dans une ambiance hostile, alors qu’il est déjà enfermé dans une spirale négative. Il retrouvera en face de lui un vice-champion monégasque 19e et relégable, mais qui se permet de son côté de viser des joueurs du calibre de Cesc Fabregas et toujours de débaucher les talents les plus prometteurs de Ligue 1, même en hiver, même virtuellement en L2. Ça vaudra clairement le coup d’œil. (nxp)