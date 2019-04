L’agent de Valon Behrami et Haris Seferovic a vécu un vendredi terrible. Nikola Damjanac mangeait en famille dans un restaurant du centre de Belgrade quand son fils Aleksa, 20 ans et défenseur central en D2 serbe, a été frappé par un inconnu, qui l’a ensuite menacé d’un pistolet. Nikola Damjanac, 47 ans et ancien gardien de but, s’est alors levé pour tenter de s’interposer et c’est contre ce dernier que l’arme a été braquée.

La scène a été révélée samedi par les médias serbes qui ont relayé une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, aucun coup de feu n’a été tiré. Sur les images, on voit plusieurs personnes maîtriser l’agresseur puis l’emmener hors de l’établissement public, alors que le jeune gardien trébuche en s’enfuyant derrière son père. Les raisons de l’agression ne sont pas connues, mais les hypothèses sont diverses, allant du «hasard» à la jalousie, Aleksa s’étend détourné avec insistance au passage d’une demoiselle.

Surnommé le «Mino Raiola de l’Est», Nikola Dmajanac co-dirige l’agence Lian Sports, l’une des plus puissantes de la scène du football européen. Basée à Berlin, elle représente des stars tels que le milieu défensif de la Juventus, Miralem Pjanic, ou le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly.

Dans la longue liste de joueurs sous contrat, on trouve également les internationaux suisses Haris Seferovic et Valon Behrami, ainsi que l’attaquant de Lugano, Armando Sadiku. Ancien gardien emblématique du Partizan Belgrade, Nikola Damjanac s’est lancé avec un succès fulgurant dans une carrière d’agent en s’associant à Fali Ramadani, réputé pour avoir ses entrées au Real Madrid ou à Chelsea. (nxp)