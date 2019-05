Il reviendra à l’assemblée des délégués de l’Association Suisse de football, réunis à la Maison des Sports, à Ittigen (BE), d’élire le successeur de Peter Gilliéron à partir de 9h30. La distribution des voix est réparties ainsi: Swiss Football League: 28. Première Ligue: 26. Ligue amateur: 47. L’élection a lieu à bulletin secret. Majorité absolue: 51 voix. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue est requise. Si un second tour est nécessaire, le candidat ayant obtenu le moins de voix au premier tour est éliminé. Au second tour, c’est la majorité simple des votes valables qui fait foi. En cas d’égalité, la décision se fait par… tirage au sort!

La Suisse du football connaîtra samedi en début d’après-midi le nom du successeur de Peter Gilliéron, qui s’apprête à passer la main. Trois candidats se disputent le fauteuil de président de l’Association suisse de football (ASF): Jean-François «Jeff» Collet, candidat de la Swiss Football League, Kurt Zuppinger, désigné par la première ligue, et Dominique Blanc, représentant les espoirs de la Ligue amateur.

Depuis plusieurs semaines déjà, chacun des candidats, partis à la pêche aux voix, a mené campagne aux quatre coins du pays.

Ancien boss du Lausanne-Sport, qu’il a présidé de 2007 à 2013, Jean-François Collet (50 ans) est certainement celui qui a mené la campagne la plus offensive. Outre sa volonté de dépoussiérer les structures actuelles de l’ASF («on n’est pas loin de l’amateurisme», estime-t-il), le candidat Collet a établi un projet qui comprend huit axes de réflexion et… de travail.

12 tours de compétition

Le premier d’entre eux est sans contexte aussi le plus révolutionnaire: créer une nouvelle Coupe de Suisse qui impliquerait tous les clubs du pays (actuellement, seules 64 équipes sont concernées dans le tableau final).

«Mon objectif est d’organiser une vraie Coupe de Suisse, détaille le candidat vaudois à la succession de M. Gilliéron. Le but est de faire en sorte que tous les clubs puissent y participer, de la 5e ligue à la Super League, soit un nombre compris entre 1200 et 1300 équipes qui reste à définir plus précisément. Au total, il y aurait 12 tours de compétition mais les clubs professionnels entreraient au même stade qu’aujourd’hui.» Si ce nouveau mode devait être adopté, la compétition commencerait en juin de la saison précédente.

La proposition choc de l’ancien boss de la Pontaise doit aussi permettre de revaloriser une compétition aujourd’hui déficitaire. Pour cela, la gestion globale des droits commerciaux, y compris les tenues de match, reviendrait à l’ASF, de manière à augmenter sensiblement les revenus générés en sponsoring.

Le montant des primes attribuées aux participants s’échelonnerait de 300 francs (1er tour, concernant les équipes de 4e et 5e ligue) à 250'000 francs pour chacun des finalistes. Le vainqueur de la Coupe encaisserait un montant de 600'000 francs, soit six fois plus que celui perçu actuellement.

La possible refonte de la Coupe de Suisse telle que le préconise Jean-François Collet pourrait-elle faire pencher la balance au moment du vote? Le Vaudois croit fermement en ses chances d’incarner un vrai changement. «Les gens ont envie de changement», assure-t-il. Réponse samedi dans les urnes. (nxp)