Dans le Nouvelliste de mercredi, Gabet Chapuisat affirme que «Sion n’a pas besoin de Behrami». L’ancien entraîneur qui a fait un bref passage à Tourbillon (au printemps 2007) n’est pas tendre envers l’ancien international suisse: «Behrami aligne blessure sur blessure depuis deux saisons. Son principal souci, c’est son corps. Je ne remets pas en question la valeur du joueur.»

Le Vaudois estime que le milieu de terrain a peut-être été trop vite mis dans le bain. «Il est en retard de préparation et manque de compétition. Sur le terrain, Christian Zock est bon. Je pense que ça va être compliqué pour Valon, dont l’avenir n’est pas très rose.» Face à St-Gall mercredi soir (20h à Tourbillon), Pierre-Albert Chapuisat ne toucherait pas le onze valaisan victorieux à Neuchâtel (1-3 samedi passé). «Il n’y a aucune raison de changer l’effectif, je jouerais sans Behrami, quitte à le faire entrer en fin de match.»

Une erreur de casting?

Finalement, était-ce une erreur de casting que de faire venir le mari de Lara Gut en Valais ? «L’avenir nous le dira. Mais les blessures à répétition sont un vrai problème pour Behrami», répète Gabet.

Convaincant depuis le début de saison - Sion est deuxième du championnat avec Bâle mais avec le même nombre de points - le club valaisan reste toutefois en dessous des «cadors» Bâle et YB, selon le papa de Stéphane: «Les favoris restent Bâle et YB. Je vois bien Sion terminer troisième, en posant les bases pour l’avenir. Et je vois bien les Valaisans renouer avec une victoire en Coupe.» Et cela même sans Valon Behrami sur le terrain...