L'information émane de la chaîne allemande «ARD». Sur son antenne, l'ancien coureur allemand de 45 ans est passé aux aveux. Il a admis être concerné par le scandale de dopage qui secoue l'Allemagne depuis quelques semaines et avoir eu lui-même recours au dopage sanguin. Celui-ci concernait une grosse vingtaine d'athlètes de cinq sports et trois disciplines différents, venant de huit pays.

Cette affaire a démarré en janvier dernier, lorsqu'un skieur de fond autrichien du nom de Johannes Dürr s'était confessé sur l'antenne d'«ARD». Elle avait connu de nouveau rebondissements lors des Mondiaux de ski nordique à Innbruck et Seefeld, où des interpellations avaient eu lieu. Appelée «opération Aderlass», elle avait déjà eu un certain retentissement en Suisse, lorsque le nom d'un éphémère préparateur de Swiss-Ski et de Dario Cologna avait été cité.

Elle connait un nouveau rebondissement avec Danilo Hondo, l'entraîneur de l'équipe nationale suisse, qu'il avait emmenée sur les routes du Tour de Romandie au début du mois de mai. C'est aussi lui qui avait permis à deux Suisses de terminer dans les quatre premiers des derniers Mondiaux M23 de cyclisme et à Marc Hirschi d'être sacré champion du monde espoirs en septembre 2018. C'était à... Innsbruck, déjà.

Hondo est dans le giron de Swiss Cycling depuis 2015, après avoir couru pendant 17 ans chez les professionnels, au sein des équipes Telekom, Gerolsteiner et Lampre, notamment. Il a gagné deux étapes du Tour d'Italie dans sa carrière et été à deux reprises champion d'Allemagne sur route. Il a coaché les Helvètes espoirs depuis 2015 et présidait, avec succès, aux destinées des élites depuis deux ans. Il avait été suspendu deux ans en 2006 (prise de stimulants).

Une conférence de presse de Swiss Cycling est prévue dimanche à 18h. (nxp)